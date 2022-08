Tien financiers beslissen over helft van toekomstige broeikasgasuitstoot

In een zomer die hard­handig toont wat de opwarming van de aarde in petto heeft, kunnen sombere vooruitzichten de vakantiepret drukken. Sommige wetenschappers wijzen dan op studies die illustreren hoeveel er, alvast in theorie, nog mogelijk is om in te grijpen.

Zo kwam het team van historicus Yuval Harari al met de bevinding dat de meeste rapporten over de vraag wat het kost om de temperatuur binnen de perken te houden, uitkomen op zo’n 2 procent van het wereldwijde bnp. Dat is veel geld, maar wel compleet haalbaar, zo benadrukt Harari. Zo is het minder dan wat de VS uitgaven om de banken te redden in de crisis in 2008.

Aan de Canadese Universiteit van Waterloo komen wetenschappers nu met de vaststelling dat wat de aandeelhouders van slechts tien bedrijven beslissen, bepalend is voor de toekomstige broeikasgasuitstoot.

Ze baseerden zich op de ‘Carbon Underground 200’: een lijst van de 200 grootste fossiele brandstofbedrijven. Die 200 bezitten samen 98 procent van de reserves. Moch­ten we die opgebruiken, dan leidt dat tot bijna drie keer meer uitstoot dan wat we maar mogen uitstoten als we de opwarming onder anderhalve graad willen houden.

Het team ging na wie de aandeel­houders zijn die minstens één procent van zo’n Carbon Underground 200-­bedrijf bezitten. Ze identificeerden er 918 en zochten uit wie de meeste impact en invloed hebben door te kijken naar de potentiële uitstoot die ze in portefeuille hebben én naar de mate waarin elke aandeelhouder geconnecteerd is met anderen in de groep.

De spelers met de grootste invloed blijken vermogensbeheerders BlackRock en Vanguard, gevolgd door de Indiase regering en vermogensbeheerder State Street. Saudi-Arabië beheert de meeste potentiële emissies, maar omdat het land zijn aandelen slechts in één bedrijf heeft zitten, Saudi Aramco, staat het ‘maar’ op plek vijf.

Ook blijkt dat slechts tien financiële bedrijven bijna de helft van de potentiële emissies bezitten en dat ze gemiddeld twintig keer meer connecties en dus een pak meer invloed hebben dan andere binnen dit machtige fossiele netwerk. Met andere woorden: er moet slechts een klein kransje overtuigd worden het roer om te gooien om erg veel extra uitstoot af te wenden. Onderzoeker Truzaar Dordi verwoordt het omzichtig: “We kunnen onze klimaatdoelen niet halen zonder deze spelers aan te spreken.”