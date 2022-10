Test om aarde te redden is gelukt: ruimterots voor eerste keer ooit op andere koers gebracht

De afgelopen twee weken heeft het onderzoeksteam van de Double Asteroid Redirection Test (DART) missie gegevens geanalyseerd, waardoor nu kan worden bevestigd dat de baan van de asteroïde is veranderd door de impact.

“Deze missie laat zien dat NASA probeert klaar te zijn voor alles wat het universum ons te wachten staat. NASA heeft bewezen dat we serieus zijn als verdediger van de planeet”, schrijft NASA-baas Bill Nelson in een persbericht.

De missie kost in totaal 330 miljoen dollar en de ontwikkeling van de satelliet duurde zeven jaar. Die is niet groter dan een frisdrankautomaat en vloog recht tegen Dimorphos aan 22.531 kilometer per uur. Door die impact veranderde de koers ervan, konden wetenschappers meten in observatoria over de hele wereld.

Belgisch tintje

Wetenschappers van de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) nemen deel aan de verwerking van de DART-gegevens. De analyse van de gegevens van deze missie zal hen in staat stellen de binnenkant van asteroïden beter te begrijpen.

Over vier jaar zal de HERA-missie van het Europees ruimtevaartagentschap ESA de krater die DART achterliet van naderbij onderzoeken en een exacte meting doen van de asteroïde. Ook daarbij zijn Belgische wetenschappers betrokken.

NASA benadrukt dat Dimorphos nooit een gevaar vormde voor de aarde, ook niet na de botsing met DART.