Temperaturen tot 16 graden: de lente blijft nog even in het land

's Avonds en 's nachts blijft het droog en is het grotendeels helder. Tegen de ochtend verschijnt er meer bewolking in de gebieden nabij de Franse grens. De minima schommelen tussen -2 en +2 graden in de Ardennen en tussen +2 en +6 graden elders. In de Ardennen is er lokaal een vrij krachtig wind met windstoten tot 50 kilometer per uur.

Vrijdag begint zonnig met wat velden van hoge bewolking. In de loop van de dag verschijnt er meer hoge en later ook lagere bewolking vanaf het zuidwesten. Op het einde van de dag kan het licht regenen in het uiterste westen van het land. 's Avonds en 's nachts volgt er ook elders lichte regen bij tussenpozen. De maxima liggen tussen 9 en 15 graden.

In het weekend is het meestal bewolkt met soms wat (lichte) regen. De maxima schommelen tussen 7 en 13 graden.