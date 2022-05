Teek die mensen allergisch maakt voor rood vlees rukt op in VS: hoe zit dat?

Teken zijn kleine parasieten die behoren tot de spinachtigen. Ze zijn amper een centimeter groot en in ons land vooral actief tussen maart en oktober, als er geen sprake is van koude temperaturen. De winterse temperaturen overleven de diertjes normaal niet, maar door de klimaatopwarming zijn er steeds meer teken die de winterperiode makkelijk overbruggen waardoor ze steeds met meer zijn.

De kleine parasieten, die leven van bloed, zijn vaak dragers van ziekten. De teek die voorkomt in ons land is bijvoorbeeld vaak besmet met de Borrelia-bacterie die kan leiden tot de ziekte van Lyme. In de VS waart er dan weer een teek - de Amblyomma americanum - rond die het alfagalsyndroom kan overbrengen, een allergie voor rood vlees.

Hoe kan dat?

De teek - die te herkennen is aan de witte vlek op zijn rugschild - voedt zich doorgaans met het bloed van muizen, konijnen en herten. Als de teek vervolgens een mens bijt, kan er alfa-gal in het bloed terechtkomen. Daarop reageert het menselijk lichaam door antilichamen te ontwikkelen tegen het koolhydraat (alfa-gal). Het gevolg is een uitgestelde allergische reactie op rood vlees, dat eveneens alfa-galsuikers bevat en voortaan als lichaamsvreemde stof wordt beschouwd door het immuunsysteem. Deze (uitgestelde) reactie is overigens veel ernstiger dan de directe reactie op de tekenbeet.

Wat zijn de symptomen?

Aanvankelijk was het alfa-galsyndroom moeilijk te diagnosticeren. De allergische reactie treedt immers pas op enkele uren na het eten van rood vlees. Inmiddels heeft men wel de symptomen op een rijtje kunnen zetten: hoofdpijn, huiduitslag, netelroos, jeuk, zwelling, kortademigheid, buikpijn, diarree en braken kunnen allemaal wijzen op een allergische reactie die voortvloeit uit het alfa-galsyndroom. Deze reacties worden steeds ernstiger omdat het immuunsysteem steeds harder gaat reageren. Dat kan uiteindelijk zelfs fatale gevolgen hebben.