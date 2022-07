Supermarkt van de toekomst? In deze Aldi staat geen enkele kassa of zelfscanner

De eerste winkel met deze formule opent in Utrecht. Honderden camera’s in het plafond en sensoren in de schappen houden nauwlettend in de gaten welke producten met de klant mee naar huis gaan. Het verschuldigde bedrag wordt automatisch afgeschreven bij de uitgang.

In een lange rij bij de kassa staan of worstelen met een scanapparaat is daar dan verleden tijd. Voortaan kun je zonder op- of omkijken de winkel uitlopen met brood, een pot choco of een krat bier.

Maandagochtend kon een select gezelschap alvast kennismaken met de supermarktbeleving van de toekomst. Jan Oostvogels, CEO van Aldi in Nederland, is naar Utrecht gekomen om te vertellen over alle bijzonderheden. “Dit hadden wij in onze stoutste dromen niet voor mogelijk gehouden. Wij zijn ervan overtuigd dat je echt nergens zo eenvoudig je boodschappen kan doen”, vertelt hij zijn toehoorders.

De in- en uitgang van de nieuwe kassaloze Aldi in Utrecht. Beeld Aldi

Kunstmatige intelligentie

Veertien maanden geleden ging het project van start. Geïnspireerd door het voorbeeld van de Amerikaanse techgigant Amazon, die ooit het concept van de kassaloze supermarkt introduceerde. Voor de benodigde technologie riep Aldi de hulp in van het bedrijf Trigo Vision Limited.

“Deze technologie is gebaseerd op kunstmatige intelligentie. Dat betekent dat het een zelflerend systeem is. Met behulp van echte klanten moeten wij het in de komende tijd beter maken, aanscherpen en optimaliseren.”

Een bezoek aan de hypermoderne supermarkt begint met het downloaden van een app voor de smartphone. Met de telefoon in de aanslag wandelt de klant vervolgens richting de entree van de winkel. Na het scannen van een QR-code zwaaien de toegangspoortjes open.

De consument verzamelt alle benodigde producten, doet ze in een tas en wandelt weer naar buiten. De eindafrekening wordt automatisch opgemaakt door intelligente apparaten, en het verschuldigde bedrag wordt afgeschreven van een aan de app gekoppelde creditcard. Dit is vooralsnog de enige betaalmogelijkheid.

Lees ook De winkelrobotjes in Waregem zien er onschuldig uit, maar eigenlijk zijn het regelrechte spionnen Boodschappen tot in je koelkast laten leveren, hoe houdbaar is dat? ‘De consument is verwend’

Wijn en bier

Aan het plafond van de supermarkt hangen 475 camera’s. Samen met sensoren in de schappen, volgen zij de bewegingen van de klant en welke producten die kiest. Ook aan de twijfelachtige consument is gedacht: heb je spijt van die pizza in je mandje? Leg hem terug in de schappen en hij verdwijnt als toverslag van je rekening. Wijn en bier zijn geplaatst in een afgesloten gedeelte van de winkel. Wie drank wil kopen moet een ID-bewijs tonen aan een medewerker.

Aan het plafond van de supermarkt hangen 475 camera’s. Beeld Marnix Schmidt

Oostvogels en zijn team hebben eveneens uitvoerig nagedacht over uitdagingen op het gebied van privacy. Daarover vertelt hij: “Er wordt op geen enkele manier aan persoonlijke identificatie gedaan. Het systeem volgt alleen de persoon die zich aanmeldt én het artikel. Als je naar buiten loopt verdwijnen alle data.”

Opvolger van de zelfscan

De eerste stapjes in de supermarkt van de toekomst kunnen wat onwennig voelen. Daarom staan medewerkers paraat om de nieuwsgierige consument de nodige begeleiding te bieden. “Dat wij geen kassa hebben, betekent niet dat we geen personeel nodig hebben. We zullen altijd collega’s nodig hebben om broodjes te bakken, schappen te vullen of de verkoop van alcohol te controleren.”

Retaildeskundige Erik Hemmes ziet wel toekomst in het futuristische concept van de Aldi. “Je moet in het begin misschien even wennen aan deze nieuwe manier van winkelen. Maar eigenlijk is het heel simpel. Dit wordt de opvolger van de zelfscan. Die is in de afgelopen jaren ontzettend populair geworden. Je hebt al consumenten die zeggen: ‘Ik ga niet meer naar een supermarkt waar ze geen zelfscan hebben.’ En nu kijken we naar de volgende ontwikkeling: gewoon naar buiten lopen, terwijl het geld automatisch van je rekening wordt gehaald.”

Helemaal uniek in Nederland is Aldi niet; concurrent Albert Heijn experimenteerde een paar jaar geleden al met soortgelijke techniek. AH liet eerder aan deze site weten dat deze pilot is afgerond en dat er geen concrete plannen zijn voor een volledig kassaloze winkel in het land.