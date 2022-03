Suikers in fruit zijn niet hetzelfde als suikers in cola: dit is het verschil

We eten te veel suiker. Het zou met bijna de helft minder moeten. Waarom is onze suikerconsumptie een probleem?

Voedingswetenschapper Guido Camps vertelt dat suiker allereerst vooral een energiebron is. Het helpt je om in actie te komen: “Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie mag je per dag het equivalent van zo’n veertien suikerklontjes binnenkrijgen. Het gaat dan natuurlijk niet letterlijk om die blokjes suiker, maar over wat je omgerekend uit je voeding haalt.”

De gemiddelde Belg eet omgerekend meer dan dat, en komt uit op ruim 100 gram per dag, het equivalent van 26 kleine klontjes van vier gram. Dat is een probleem, want het overschot aan suiker dat je binnenkrijgt wordt, als je het niet verbruikt, omgezet in vet.

Van de suiker uit die 26 klontjes is ongeveer de helft van nature aanwezig in voeding. In fruit, maar ook in producten als honing en melk zit suiker. De andere helft bestaat uit zogenoemde toegevoegde suikers: die zitten van oorsprong niet in het voedingsmiddel maar zijn in geconcentreerde vorm toegevoegd. Denk aan de suikers in koekjes, ketchup of in een glas cola.

Het probleem met deze toegevoegde suikers is dat ze uit heel korte moleculen bestaan. Camps: “De moleculen van de suikers in een glas cola bestaan uit maar twee delen, die denkbeeldig aan elkaar vastzitten met een touwtje. In je lichaam zitten allemaal enzymen - een soort schaartjes - die dat touwtje doorknippen en het suikermolecuul op die manier afbreken. In het geval van cola hoeven die schaartjes steeds maar één simpel knipje te maken, waardoor je heel makkelijk heel veel van die korte suikerdeeltjes kunt opnemen in het bloed.”

Die korte moleculen zorgen dan ook voor de welbekende suikerpiek, waarbij je heel snel een overschot aan energie krijgt.

Dat is meestal heel anders bij producten waar van nature suiker in zit, zoals een sinaasappel. “De suikermoleculen in fruit zitten verscholen in een complex netwerk van vezels. Zie het als een soort kluwen touw dat om het suikermolecuul gewikkeld zit. Je lijf moet dat eerst ‘uitpakken’ om bij de energie te komen. Je ‘schaartjes’ moeten dus veel vaker knippen om al die andere moleculen af te breken om vervolgens bij de suikers te kunnen komen. Van die sinaasappel zul je dus nooit zo’n suikerpiek krijgen als die je krijgt van het drinken van cola, ook al zit er evenveel suiker in”, aldus Camps.

En daar is dan ook meteen het antwoord op de vraag of suiker slecht is: niet als je de energie gewoon verbruikt, of opeet in een complexere vorm, zoals een sinaasappel. Maar wel als je veel toegevoegde suikers nuttigt. Daarmee creëer je snel een suikerpiek en een overschot aan suikers in je lijf, dat opgeslagen wordt als vet als je niet genoeg in beweging bent.