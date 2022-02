Studie waarschuwt voor langdurig gebruik van pijnstiller paracetamol: ‘Vooral oppassen bij bloeddruk- en hartpatiënten’

Het gaat om een Schotse studie van de universiteit van Edinburgh, die werd gepubliceerd in het wetenschapsblad Circulation. 110 vrijwilligers namen twee weken lang, vier keer per dag, 1g paracetamol - een gebruikelijke dosis voor patiënten met chronische pijn. Vervolgens namen de testers twee weken lang placebo-pillen. Twee derde van de vrijwilligers neemt ook medicijnen tegen hoge bloeddruk.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat paracetamol de bloeddruk, “een van de belangrijkste risicofactoren voor hartaanvallen en beroertes”, veel sterker deed stijgen dan de placebo, aldus onderzoeker James Dear. De studie adviseert artsen dan ook om patiënten met chronische pijn te laten beginnen met een zo laag mogelijke dosis paracetamol. Daarnaast moeten bloeddruk- en hartpatiënten zeer goed in de gaten gehouden worden bij langdurig gebruik van de pijnstiller.

“Dit gaat niet over eenmalig of kortdurend gebruik van paracetamol tegen bijvoorbeeld hoofdpijn of koorts, daar is natuurlijk niets mis mee”, benadrukt hoofdonderzoeker Iain MacIntyre, adviseur bij de Britse NHS (National Health Service).

Onbekende factoren

Dipender Gill, docent klinische farmacologie aan de St George-universiteit in London, zei bij BBC dat de publicatie “een kleine maar betekenisvolle verhoging van de bloeddruk in een blanke Schotse bevolking” had gevonden, maar dat er “nog veel onbekenden factoren zijn”.

Zo zegt Gill dat het nog niet duidelijk is of de waargenomen bloeddrukstijging zou aanhouden bij langdurig gebruik van paracetamol of dat het slechts om een tijdelijke stijging gaat. “Ten tweede is het niet zeker of een bloeddrukstijging als gevolg van paracetamolgebruik zou leiden tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten”, aldus Gill. Er is dus meer onderzoek nodig bij meer mensen, over een langere periode, om de bevindingen te bevestigen.