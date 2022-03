Studie: TikTok leidt gebruikers naar valse informatie over de oorlog in Oekraïne

Zes analisten van NewsGuard, een start-up die de geloofwaardigheid van nieuws onderzoekt, maakten een nieuw account aan op TikTok en voerden twee experimenten uit om te beoordelen hoe het Chinese socialemediaplatform omgaat met nepnieuws rond de oorlog in Oekraïne.

In het eerste scrolden ze 45 minuten door de gepersonaliseerde feed ‘For You’. Ze keken alle video’s over de oorlog uit, maar volgden geen accounts en voerden geen zoekopdrachten uit. Binnen de 40 minuten al kregen alle analisten misleidende inhoud te zien, zowel pro-Russische als pro-Oekraïense posts.

“Tegen het einde van het 45 minuten durende experiment werden de feeds van analisten bijna uitsluitend gevuld met zowel juiste als valse inhoud met betrekking tot de oorlog in Oekraïne - waarbij geen onderscheid werd gemaakt tussen desinformatie en betrouwbare bronnen”, schrijven de analisten.

In sommige video’s werd onder meer beweerd dat de Verenigde Staten een laboratorium voor biowapens hebben in Oekraïne en dat Vladimir Poetin was gefotoshopt op beelden van een persconferentie die de Russische president begin maart gaf. In andere video's werd beweerd dat sommige nepbeelden echt waren en dat echte beelden nep waren.

Voor het tweede experiment voerden de analisten zoektermen in zoals ‘Oekraïne’, ‘Rusland’, ‘Oorlog’, ‘Kiev’ en ‘Donbas’. Daarop kregen ze telkens verschillende misleidende video’s te zien in de top 20 aanbevolen video’s.

Een woordvoerder van TikTok zei aan de Britse krant The Guardian dat het bedrijf blijft werken om misleidende informatie te verwijderen. “We werken ook samen met onafhankelijke factcheckingorganisaties om ervoor te zorgen dat TikTok een veilige plek blijft”, klinkt het.

Desinformatie op TikTok

De videoapp kent sinds de Russische inval een grote toename van oorlogsgerelateerde filmpjes. Volgens de Amerikaanse krant The New York Times is er op TikTok proportioneel meer content over Oekraïne dan op socialemediaplatformen die meer dan dubbel zo groot zijn.

In september waarschuwde NewsGuard bovendien dat gebruikers ook tijdens de coronacrisis overspoeld werden met allerlei onzin over covid, ook als ze daar niet naar zochten. Zo bleek dat acht van de negen kinderen al binnen de eerste 35 minuten foute informatie over Covid-19 geserveerd kregen.

De studies roepen ernstige vragen op over de manier waarop TikTok desinformatie bestrijdt op zijn platform. De algoritmes die bepalen welke video iemand te zien krijgt, lijken dit probleem nog te versterken.