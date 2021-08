Studie: ‘Mentaal stimulerende job kan dementie op latere leeftijd uitstellen’

Wie een mentaal stimulerende job beoefent – dat wil zeggen een baan met veeleisende taken en een hoge beslissingsvrijheid – hebben een kleinere kans om op latere leeftijd dementie of geheugenverlies te ontwikkelen. Dat is de conclusie uit een nieuw internationaal onderzoek. “De resultaten suggereren een gemiddelde vertraging van anderhalf jaar”, aldus professor Mika Kivimäki, de hoofdauteur van het onderzoek.

Meer dan 100.000 deelnemers uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Europa werden getest over een periode van ongeveer 17 jaar. Daaruit bleek dat 4,8 op de 10.000 deelnemers die cognitief stimulerende banen hadden, dementie ontwikkelden, tegenover 7,3 op de 10.000 bij de groep met een lage hersenstimulatie. Het onderzoek hield bij die berekeningen rekening met potentieel invloedrijke factoren zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en levensstijl. Het verband is nog sterker voor de ziekte van Alzheimer, een veelvoorkomende vorm van dementie.

Hoe dat verband exact tot stand komt, kan het onderzoek niet aantonen. Vermoedelijk wordt de productie van bepaalde eiwitten door jarenlange cognitieve stimulatie afgeremd. Die eiwitten zorgen er op latere leeftijd voor dat de hersenen minder goed herstellen, wat zou leiden tot dementie.

Er werd al langer aangenomen dat de hersenen actief houden kan helpen bij het opbouwen van een soort cognitieve veerkracht. Het is echter de eerste keer dat gewerkt wordt of zo’n lange termijn en met een substantieel grotere steekproefgrootte. “Niet iedereen is echter in staat om het soort werk te kiezen dat ze doen. Studies zoals deze benadrukken het belang van het vinden van activiteiten die helpen om de hersenen actief te houden, of het nu door werk of hobby’s is”, aldus doctor Sara Imarisio, hoofd onderzoek van Alzheimer’s Research UK.