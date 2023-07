Straks leidt een Belg misschien de globale strijd tegen klimaatopwarming: ‘Er is een versnelling nodig’

Met een opvallende campagne dingt Belgisch klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele naar het voorzitterschap van het IPCC, het klimaatorgaan van de VN. Valerie Trouet, voorzitter van het federaal Klimaatcentrum, legt uit hoe we deze kandidatuur moeten inschatten.

Het Klimaatcentrum ondersteunt de campagne van Van Ypersele. Hoe belangrijk is het dat de nieuwe voorzitter een Belg is?

“Als directeur ben je degene die al het werk leidt en coördineert, en bepaal je toch mee de richting van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). In 2028 is er bijvoorbeeld een belangrijke klimaattop van de VN waarbij men zal kijken hoe goed het klimaatakkoord van Parijs uitgevoerd wordt. Het zou goed zijn als de volgende directeur tegen dan een nieuw IPCC-rapport klaar heeft. Naast dat wetenschappelijke speelt de directeur bovendien een belangrijke rol in de internationale klimaatpolitiek. Als wetenschapper en ervaren diplomaat brengt Van Ypersele deze twee aspecten samen.

“Let op: het is niet de bedoeling dat hij België zou bevoordelen. Uit welk land de directeur komt, maakt op zich niet zoveel uit. Maar door iemand naar voren te schuiven als kandidaat, maakt België wel duidelijk hoe belangrijk het klimaatactie op internationale schaal vindt.”

Een van de speerpunten van Van Yperseles campagne is meer inclusie en diversiteit in het wetenschappelijke panel. Was daar tot nu toe een gebrek aan?

“Een van de grootste kritieken op het IPCC is dat er te weinig vrouwen en wetenschappers uit het globale zuiden bij betrokken zijn. En zij die betrokken zijn, kunnen vaak niet hetzelfde gewicht in de schaal werpen. Terwijl het juist belangrijk is dat je in de klimaattransitie niet alleen 25, maar 100 procent van de bevolking vertegenwoordigt.”

Bosbranden in Athene, een waterbom in de Alpen en het opvallend warme zeewater in Florida: de wereld werd de afgelopen week alweer geconfronteerd met extreem weer. Is dit het nieuwe normaal?

“We zitten nu aan een globale gemiddelde opwarming van 1,1 graad Celsius. En dit is hoe dat eruitziet. Als je weet dat het onwaarschijnlijk is dat we de opwarming onder anderhalve graad zullen kunnen houden – we streven nu om het onder de twee te beperken maar ook dat is nog onzeker – dan weet je dat er alleen nog meer klimaatextremen zullen volgen.”

Hoe zal dit zich vertalen in België? Moeten ook wij vrezen voor bosbranden?

“Dat kan, maar we hebben hier niet zo veel bos en mensen wonen er vaak ook relatief ver van. Waarschijnlijker hier zijn langere en hetere hittegolven. En met hittegolven komen natuurlijk ook droogtes, die onze landbouw beïnvloeden. Overstromingen zoals in 2021 kunnen er ook nog aankomen, al kun je je daar beter aan aanpassen. En doordat we een lager gelegen gebied zijn, stijgt de zeespiegel, wat dan weer gepaard gaat met meer destructieve stormen.”

Wordt er wel voldoende geluisterd naar wetenschappelijke instellingen zoals het IPCC?

“In België is het IPCC een van belangrijkste instrumenten waar het beleid op steunt. Maar het is niet genoeg om een globaal overzicht te hebben van wat er gaande is. We hebben plaatselijke inzichten nodig. En ook lokale adaptie speelt een belangrijke rol. Hoe groot de invloed is van die klimaatextremen op onze maatschappij, zal afhangen van hoe we ons aanpassen.”

Uit het laatste IPCC-rapport bleek nog dat vooral de maatschappelijke bereidheid om iets aan de de klimaatverandering te doen, ontbreekt. Kunnen deze doemberichten een wake-upcall zijn?

“We leven in een continue wake-up call. In de jaren negentig, bij de oprichting van het IPCC, was het als wetenschappers nog voldoende om erop te wijzen dat het klimaat zou veranderen. Nu is dat ook nog belangrijk, maar moeten we ook veel meer aandacht besteden aan voorkomen en aanpassen. Ik denk dat een groot stuk van de wereld aan het wakker worden is – kijk maar naar het klimaatakkoord van Parijs. Maar de transitie gebeurt niet van de ene dag op de andere. Er moet zeker nog een versnelling plaatsvinden.”