Stortvloed aan ontdekkingen nieuwe ruimtetelescoop: ‘Hij doet het gewoon heel, heel, heel erg goed’

Van de ontdekking van een aardachtige planeet tot nieuwe inzichten over de ‘kraamtijd’ van ons heelal. De nieuwe ruimtetelescoop James Webb steelt de show op een van de grootste sterrenkundebijeenkomsten in de wereld, met een stortvloed aan nieuwe onderzoeksresultaten.

Planeten zoals de aarde konden al vroeg in de geschiedenis van het heelal ontstaan. Dat blijkt uit waarnemingen van de James Webb Space Telescope. Tot nu toe is altijd aangenomen dat er in het jonge heelal nog te weinig zware atomen waren voor de geboorte van planeten.

Margaret Meixner van de Universities Space Research Association presenteerde de nieuwe resultaten woensdag op het wintercongres van de American Astronomical Society in de Amerikaanse stad Seattle. Die bijeenkomst, bijgewoond door ruim drieduizend sterrenkundigen, staat voor een belangrijk deel in het teken van de Webb-telescoop, die afgelopen zomer in gebruik is genomen.

Zo zijn maandag metingen gepresenteerd waaruit blijkt dat de eerste sterrenstelsels al kort na de oerknal ontstonden en ook veel talrijker waren dan verwacht. ‘Webb is dit jaar the new kid on the block,’ zegt wetenschappelijk projectleider van het eerste uur John Mather. ‘Het is geweldig dat de telescoop al zo snel verrassende resultaten oplevert.’

Jonge sterren

Meixner en haar collega’s, onder wie Guido De Marchi van ruimtevaartinstituut Estec in Noordwijk, deden metingen aan een kolossaal stervormingsgebied in de kleine Magelhaense wolk, een begeleider van ons eigen Melkwegstelsel op zo’n 200.000 lichtjaar afstand. Die leverden niet alleen een spectaculaire foto van die kosmische kraamkamer op, maar ook precisiemetingen aan honderden pasgeboren sterren.

In ons eigen Melkwegstelsel worden zulke jonge sterren vaak omringd door schijven van gas en stof, waaruit planeten kunnen ontstaan. De kleine Magelhaense wolk bevat in verhouding echter veel minder zware atomen dan de Melkweg. De verwachting was dan ook dat zulke stofschijven er minder talrijk zouden zijn.

‘De metingen van de Webb-telescoop laten echter zien dat al die babysterren veel infraroodstraling uitzenden,’ zegt Meixner. ‘Dat wijst erop dat ze allemaal omgeven worden door stof – het bouwmateriaal voor planeten.’ Volgens De Marchi betekent dat dat er ook in het jonge heelal al planeten zoals de aarde kunnen zijn ontstaan: ook toen waren zware atomen minder talrijk.

Boven verwachting

Op een drukbezochte persconferentie presenteerden sterrenkundigen woensdag ook andere Webb-resultaten over het ontstaan van sterren en planeten. Zo bestudeerden NASA-astronoom Kellen Lawson en zijn collega’s de ster AU Microscopium. Die staat op slechts 32 lichtjaar afstand en is pas 23 miljoen jaar oud. Ook deze ster wordt omgeven door een schijf van gas en stof, die we toevallig vrijwel exact van opzij zien.

Beeld van ruimtetelescoop James Webb van stervormingsgebied NGC 346, waarin honderden sterren-in-wording zijn ontdekt. Beeld NASA, ESA, CSA, STScI, A. Pagan

‘We hebben met de Webb-telescoop gekeken of er in die schijf al grote, zware planeten zijn gevormd,’ aldus Lawson. ‘Die hebben we niet gevonden, maar we weten dat de ruimtetelescoop gevoelig genoeg is om ze bij andere sterren mogelijk wél te ontdekken.’ Uit alle metingen tot nu toe blijkt namelijk dat het instrument boven verwachtingen presteert. ‘Hij doet het gewoon heel, heel, heel, heel erg goed,’ aldus Lawsons collega Jonathan Gardner tijdens een andere bijeenkomst op het congres.

Enorme belofte voor de toekomst

Jacob Lustig-Yaeger en Erin May van de Johns Hopkins-universiteit hebben met Webb het bestaan bevestigd van een kleine, aarde-achtige planeet in een baan rond de dwergster LHS 475, op 41 lichtjaar afstand. Van ons uit gezien beweegt die planeet elke omloop voor zijn moederster langs. Dat biedt de mogelijkheid om te onderzoeken of de planeet een dampkring heeft – die zou tijdens zo’n overgang een minieme ‘vingerafdruk’ moeten achterlaten in het licht van de ster. Als het vervolgens ook lukt om de samenstelling van die dampkring te achterhalen, kun je wellicht aanwijzingen vinden voor het bestaan van leven op de planeet.

Volgens Lustig-Yaeger bieden de metingen in het geval van planeet LHS 475-b nog geen definitief uitsluitsel. ‘De planeet zou een dikke, koolzuurrijke atmosfeer kunnen hebben zoals Venus, maar het is ook mogelijk dat het een dampkringloze wereld is.’ Het belangrijkste is echter dat het principe blijkt te werken, legt hij uit. ‘Dit betekent een enorme belofte voor de toekomst.’ Zo heeft Webb inmiddels ook waarnemingen verricht aan de aarde-achtige planeten van de ster Trappist-1; naar de resultaten van die metingen wordt reikhalzend uitgekeken.

Nog maar een voorproefje

Wetenschappelijk projectleider John Mather, die in 2006 de Nobelprijs voor natuurkunde won, is ‘enorm opgelucht’ dat de James Webb-telescoop eind 2021 met succes gelanceerd is en perfect werkt. ‘Vanaf 1995 is elke dag opwindend geweest,’ vertelt hij. Uiteindelijk hebben zo’n twintigduizend mensen aan de ruimtetelescoop gewerkt, en was het project veel duurder (10 miljard dollar, of 9,3 miljard euro) en tijdrovender dan gedacht. ‘Maar ik heb er nooit aan getwijfeld dat we het zouden voltooien,’ zegt Mather; ‘daarvoor was het gewoon té belangrijk.’

De foto’s en meetresultaten die tot nu toe zijn gepresenteerd, vormen nog maar een voorproefje van wat er allemaal nog gaat komen, verwacht de nu 76-jarige Mather. Met een geschatte levensduur van ruim twintig jaar zal James Webb hopelijk evenveel revolutionaire resultaten opleveren als zijn voorloper, de Hubble Space Telescope, die overigens nog steeds operationeel is. Mather: ‘We gaan een rooskleurige toekomst tegemoet.’