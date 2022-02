Stofstorm betekent mogelijk het einde van Amerikaanse Marslander InSight

Ruimtemissies naar Mars zijn uitzonderlijk lastig. Meer dan de helft van geplande missies is nooit aangekomen en pijnlijk veel zijn aan de planeet voorbij geschoten, of dramatischer nog, erop te pletter geslagen. Maar ook na een succesvolle landing blijft Mars een verraderlijke plek, met stormen zo groot als een continent. InSight werd in januari overdonderd door een van deze stormen en kwam onlangs, bedekt onder het stof, weer tevoorschijn.

Te zien is dat ook de zonnepanelen onder het stof zijn bedolven. Daardoor wordt minder zonne-energie opgewekt, waardoor de lander zonder energie komt te zitten. Als dit probleem niet wordt opgelost, kan dat het einde van de missie betekenen. Troostende gedachte: InSight gaat al een jaar langer mee dan oorspronkelijk ingeschat.

Stof op een zonnepaneel, valt dat niet te voorkomen? Nee, want “een zonnepaneel anders ontwerpen is lastig. Alles wat een zonnepaneel beschermt tegen stof, beschermt het ook tegen zonlicht”, zegt Inge Loes ten Kate, planeetwetenschapper aan de Universiteit Utrecht in Nederland. Gelukkig kan een storm meer dan alles onder het stof bedekken. “De marslanders Spirit en Opportunity werden gelukkig weer schoongeblazen”.

Grootste vulkaan

Mars kent nog een paar grote mysteries, zoals de vraag waarom de planeet de grootste vulkaan uit het zonnestelsel heeft (de inmiddels uitgedoofde Olympus Mons), terwijl zij in vergelijking met de aarde tegenwoordig juist weinig tot geen vulkanisme kent. Door het binnenste van beide planeten in detail te onthullen, kan men ontdekken waar de verschillen vandaan komen.

Een andere open vraag is waar het magneetveld van Mars is gebleven. Op aarde dient de klotsende kern als een soort dynamo, die het veld opwekt, maar op Mars is zo’n veld nagenoeg afwezig. Een mogelijke verklaring – dat de ooit vloeibare kern inmiddels gestold is – kan met de nieuwe meetgegevens alvast van tafel.