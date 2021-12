Sterrenkundige zet belangrijkste multiversumtheorieën op een rij: ‘Het is onwaarschijnlijk dat er maar één versie van mezelf is’

Ans Hekkenberg (33) schreef Het multiversum, een fascinerend boekje over de vraag of er nog andere heelallen bestaan naast het onze. Ze zet de vijf belangrijkste multiversumtheorieën op een rij en voert je mee op een duizelingwekkende reis door de ruimte.

Wat is het heelal eigenlijk?

Hekkenberg: “Stel het je voor als een schilderdoek, waar alles zich op afspeelt. In de ruimte zweeft spul rond, zoals sterren en planeten. In werkelijkheid is dat gewone spul maar een fractie van wat er in de ruimte verstopt zit, zo’n 4 procent. De rest kunnen wij niet zien. Dat is 23 procent donkere materie, zeg maar een aantrekker die ervoor zorgt dat de sterren die in een stelsel ronddraaien niet uit de bocht vliegen. En 73 procent donkere energie, de motor voor het uitdijen van het heelal.”

Hoe meten we de afstand tussen aarde en al die sterren?

“Daar zijn verschillende manieren voor. Van sommige sterren weet je bijvoorbeeld hoe helder ze stralen, omdat je het type ster goed kent. Maar hoe helder wij ze daadwerkelijk aan de hemel zien, is afhankelijk van hoe ver de ster van de aarde verwijderd is. Hoe verder weg, hoe zwakker de ster. Je vergelijkt dus de oorspronkelijke helderheid van de ster met wat we waarnemen en kunt daaruit de afstand afleiden.”

Hoe weet u dat het heelal uitdijt?

“We zien dat de sterrenstelsels om ons heen in de duisternis verdwijnen. Ze gaan alle kanten uit, boven, onder, links en rechts. De afstanden met de aarde worden groter, dus dijt het heelal uit.”

Sterrenkundige Ans Hekkenberg.

Nu de duizelingwekkende stap naar meerdere heelallen.

“In mijn boek beschrijf ik een aantal wetenschapstheorieën die stuk voor stuk, langs verschillende denkwegen tot de conclusie komen dat er meer is, buiten ons heelal. Een voorbeeld: we kunnen maar kijken zolang er licht is en zo ver het draagt. Dat is momenteel 93 miljard lichtjaar. Behoorlijk ver. Maar daarbuiten is nog meer ruimte, een ander heelal. Ik verwacht tenminste geen bordje ‘einde heelal’. Alleen kun je met dat andere heelal niet corresponderen, de brief komt nooit aan.”

“Een andere theorie gaat er weer van uit dat het heelal kort na zijn geboorte explosief snel groeide. Die snelle groei stopte, en vormde ons heelal. Maar het zou kunnen dat de groei elders is doorgegaan, en daar later nóg een heelal heeft gemaakt.”

Hoe staat het met buitenaardse wezens? En met eventuele andere Anzen Hekkenberg?

“De ontwikkelingen gaan snel. Ik verwacht dat we binnen twintig jaar ander leven zullen ontdekken in de ruimte. En die andere Anzen bestaan ook. Als er meerdere heelallen zijn, met oneindig veel ruimte en planeten, dan is de kans dat op een van die planeten een stukje materie loopt, dat gelijk is aan deze Ans Hekkenberg, volop aanwezig. Het is niet waarschijnlijk dat er maar een Ans is, er zijn vast meer Anzen, out there.”

Ans Hekkenberg: Het multiversum. Veen Media, €10,99