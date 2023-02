Stap dichter bij de mannenpil: prototype belet sperma om nog te zwemmen

De ‘mannenpil’ is zowat de heilige graal in de anticonceptie. Terwijl de anticonceptiepil voor vrouwen al decennia is ingeburgerd, is er nog steeds geen mannelijk alternatief beschikbaar. Maar er worden stappen gezet. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift Nature Communications.

De onderzoekers richten zich op een celroute, of ‘schakelaar’ die voorkomt dat zaadcellen kunnen zwemmen. Concreet gaat het om een cellulair signaaleiwit dat oplosbaar adenylylcyclase of sAC wordt genoemd. De experimentele mannenpil remt of blokkeert sAC.

Uit proeven met muizen blijkt dat het sperma na inname van een dosis minstens zo’n drie uur verlamd blijft, lang genoeg om te voorkomen dat het de eicel bereikt.

Dat wil nog niet zeggen dat de mannenpil weldra op de markt komt. Daarvoor moeten eerst nog veel meer tests gebeuren. Eerst bij konijnen, en pas in een later stadium wordt de pil ook bij mensen getest.

Het idee is dat gebruikers een uur voor de seks een pil kunnen innemen en de klok in de gaten houden wanneer hij uitgewerkt is.

In tegenstelling tot de vrouwelijke anticonceptiepil komen er geen hormonen aan te pas. Volgens de wetenschappers is dat een van de voordelen van de aanpak die zij onderzoeken: het testosteron wordt niet uitgeschakeld en er ontstaan geen bijwerkingen van een tekort aan mannelijke hormonen.

“Als de proeven kunnen worden herhaald bij mensen met dezelfde mate van doeltreffendheid, dan zou dit wel eens het anticonceptiemiddel voor mannen kunnen zijn waarnaar we op zoek waren”, reageert Allan Pacey, professor andrologie aan de Universiteit van Sheffield, die niet betrokken was bij het onderzoek.