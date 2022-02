Spotify of toch iets anders: hoe kies je een muziekstreamingdienst?

Prijs

De markt van de muziekstreaming is op één punt ingrijpend anders dan die van andere grote mediabedrijven, zoals Facebook of YouTube: er is meer concurrentie. Wie om wat voor reden ook ontevreden is over Spotify, kan vrij gemakkelijk overstappen. De onrust rond podcastpresentator Joe Rogan heeft de markt stevig in beweging gezet. De bekendste streamingdiensten in België (Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer en Tidal) beconcurreren elkaar amper in prijs: een onbeperkt abonnement is bij alle diensten ongeveer 10 euro per maand.

Audiokwaliteit

De diensten gaan de laatste tijd wel de strijd aan op het gebied van audiokwaliteit. Apple Music, Deezer en Tidal bieden hifi of ‘lossless’ geluid aan, al dan niet voor een extra maandelijks bedrag. Spotify moet nog met een audiofiele geluidsverbetering op de proppen komen, maar volgens ingewijden is die opwaardering op de lange baan geschoven.

Vormgeving

Ook in de vormgeving, en dus de interface van de website en de app op de smartphone, blijkt winst te behalen. De streamingdiensten experimenteren al enige jaren met bewegend artwork op artiestenpagina’s en bij bijvoorbeeld albumhoezen. Spotify biedt artiesten die muziek uploaden de mogelijkheid bewegend beeld toe te voegen, met de tool Spotify Canvas. De laatste maanden verschijnen ook op Apple Music steeds meer opvallend mooie geanimeerde covers, van grote artiesten met hoge noteringen in de afspeellijsten.

Biografieën

De Belgische tak van Apple Music biedt ook in het Nederlands geschreven biografieën aan, en wervende teksten bij bijvoorbeeld de ‘essentiële’ afspeellijsten van grote sterren. Apple Music biedt bovendien veel eigen content aan, van radioprogramma's verzorgd door daarvoor uitgenodigde artiesten tot interviews met gevestigd en opkomend talent, door bijvoorbeeld de bekende muziekjournalist Zane Low. Op de dienst staat inmiddels een uitgebreide database met vermakelijke talkshows met sterren van Kanye West tot Taylor Swift en Billie Eilish.

Aanbod

Waar Netflix heel andere films en series aanbiedt dan Disney Plus of Videoland, doen de grote streamingdiensten voor muziek weinig voor elkaar onder. Ze beweren allemaal meer dan 70 miljoen liedjes in de aanbieding te hebben. Voor liefhebbers van bijvoorbeeld obscure hiphop heeft Spotify een streepje voor: op de dienst verschijnen soms niet officieel uitgegeven tracks van artiesten als de overleden Lil Peep. Deze ‘bootlegs’ duiken vaak op onder andere namen, die alleen ingewijden kennen.

Persoonlijke afspeellijst

Een probleem voor overstappende streaminggebruikers, is de persoonlijke afspeellijst. Veel liefhebbers hebben in de loop der jaren een enorme playlist opgebouwd. Het overzetten lijkt een monstertaak. Wel verschijnen er steeds meer apps die het mogelijk zouden moeten maken de alle afspeellijsten over te zetten naar een concurrent.