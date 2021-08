SpaceX wil digitaal reclamebord richting de ruimte lanceren: betalen per pixel en mogelijk met cryptomunten

Concreet gaat het om een satelliet - de CubeSat - die is uitgerust met een scherm waarop reclameboodschappen kunnen worden getoond. De CubeSat zal gelanceerd worden met een Falcon 9-raket van het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk.

Eenmaal het reclamebord in een baan rond de aarde werd gebracht, zal een selfiestick de satelliet filmen en livestreamen op YouTube of Twitch. Op die manier kan iedereen de reclameboodschappen in de ruimte bewonderen.

Het scherm op de satelliet wordt opgedeeld in verschillende pixels. Adverteerders betalen per pixel en dat zal ook mogelijk zijn met cryptomunten zoals Ethereum. Wat het exact zal kosten om met je reclame naar de ruimte te gaan? Dat wordt voorlopig nog niet gezegd. “Ik probeer iets te doen dat de toegang tot de ruimte democratiseert en gedecentraliseerde deelname mogelijk maakt. Hopelijk verspillen mensen geen geld aan iets wat ongepast, beledigend of aanstootgevend is”, besluit Samuel Reid, medeoprichter en CEO van GEC.