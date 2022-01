Sommige mensen lijken immuun voor Covid-19, een Britse studie suggereert nu hoe dat komt

De studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, volgde een aantal gezinnen in Londen waarin iemand positief had getest op het coronavirus, met een PCR-test. “We bekeken daarop of de andere leden van het gezin ook besmet raakten of niet”, zei één van de auteurs van de studie, infectioloog Ajit Lalvani (Imperial College London), aan Sky News. “We ontdekten dat mensen met veel T-cellen negatief bléven testen. Die T-cellen waren opgewekt door een eerdere infectie met een ander coronavirus, zoals een doodgewoon verkoudheidsvirus. Onze ontdekking suggereert dat onze T-cellen ons dus effectief beschermen tegen een besmetting met Covid-19.”

De studie ging van start in september 2020, toen nog maar een minderheid van de Britten besmet was geraakt met het coronavirus. Er werden 52 mensen gevolgd die samenleefden met iemand die positief had getest. De deelnemers moesten verschillende PCR-tests ondergaan om te zien of ze ook besmet raakten: aan het begin van het onderzoek en dan nog eens vier en zeven dagen later.

Bloedstalen

Er werden ook bloedstalen afgenomen binnen zes dagen nadat ze blootgesteld waren aan het virus. Zo kon het aantal T-cellen in het bloed geanalyseerd worden, die eerder waren opgewekt door andere coronavirussen, zoals een gewone verkoudheid. De onderzoekers ontdekten dat het aantal T-cellen significant hoger lag bij de 26 personen die niet besmet raakten met het virus dan bij de 26 personen die uiteindelijk wél besmet raakten.

Volgens de auteurs van de studie vallen de T-cellen eiwitten binnen in het coronavirus aan, in plaats van het spike-eiwit aan de buitenkant waarmee het virus onze cellen binnendringt. Die laatste tactiek wordt gebruikt door de huidige vaccins om ons te beschermen tegen Covid-19.

De studie werd al nagekeken door andere wetenschappers. De betrokken wetenschappers noemen het “een belangrijke ontdekking”, maar waarschuwen tegelijk dat “niemand alleen hierop zou mogen vertrouwen”. “Vaccinatie is nog altijd de beste manier om je te beschermen tegen Covid-19”, klinkt het.

Blauwdruk

Volgens de onderzoekers kan de ontdekking helpen om een blauwdruk te vinden voor de ontwikkeling van nieuwe vaccins, die een langere immuniteit opwekken en ons kunnen beschermen tegen zowel de huidige als toekomstige varianten van het coronavirus.

Dat is ook de mening die professor Johan Neyts is toegedaan. Volgens hem heeft de ontdekking potentieel voor de ontwikkeling van tweede generatie-vaccins, die minder afhankelijk zijn van verschillende varianten.