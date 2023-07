Sloomste pulsar ooit ontdekt: trage kosmische knipperbol stelt astronomen voor raadsel

Sterrenkundigen hebben de sloomste pulsar ooit ontdekt. Pulsars zijn kosmische stroboscopen. Normaal gesproken laten ze tientallen of honderden keren per seconde een kort pulsje radiostraling zien. Het nieuwe object doet dat slechts zo’n drie keer per uur, maar wel al minstens 33 jaar lang. En niemand begrijpt hoe dat kan. De ontdekking kan nieuw licht werpen op de dood van sterren, want dat het om een ‘stoffelijk overschot’ van een ster gaat, staat wel vast.

Natasha Hurley-Walker van de Australische Curtin University en haar collega’s ontdekten de trage knipperbol met de Murchison Widefield Array, een radiotelescoop in West-Australië. Vervolgens vonden ze de incidentele bliepjes ook terug in oude waarnemingen van andere radiosterrenwachten, die teruggaan tot eind jaren tachtig. De ontdekking is deze week gepubliceerd in wetenschappelijk vakblad Nature.

Volgens de auteurs is vrijwel zeker geen sprake van een ‘gewone’ pulsar. Pulsars zijn zogeheten neutronensterren – de restanten van geëxplodeerde reuzensterren. Ze zijn supercompact: zwaarder dan de zon, maar hooguit 25 kilometer in diameter. Sommige draaien sneller rond dan een staafmixer, en ze hebben een sterk magneetveld. Dankzij al die extreme eigenschappen produceert een pulsar ronddraaiende bundels van deeltjes en straling, als een op hol geslagen vuurtoren. Wanneer zo’n bundel over de aarde zwiept, is een kort pulsje radiostraling te zien.

Maar als een pulsar te traag roteert (of als zijn magnetisch veld niet sterk genoeg is), werkt dat mechanisme niet meer. GPM J1839-10, zoals het nieuwe object is gedoopt, produceert iedere 22 minuten slechts één pulsje, en kan dus eigenlijk geen gewone pulsar zijn. Sommige andere neutronensterren, met een nog veel sterker magneetveld (zogeheten magnetars), laten wel eens wat tragere pulsaties zien, maar dat gebeurt altijd in de nasleep van een explosie aan het oppervlak, en duurt hooguit een paar weken of maanden.

Witte-dwergverklaring

Van een extreem traag knipperende magnetar zou je bovendien verwachten dat hij ook röntgenstraling uitzendt, en daar is in het geval van GPM J1839-10 geen sprake van, aldus co-auteur Nanda Rea van het Institute of Space Sciences in Barcelona. In plaats daarvan denken de astronomen dat het misschien om een witte dwerg gaat, het stoffelijk overschot van een ster zoals onze eigen zon. Het blijft dan alleen wel raar dat er nog nooit andere witte dwergen zijn gevonden die zulke gepulste radiostraling produceren, zegt Rea.

Pulsarexpert Victoria Kaspi van de Canadese McGill University, zelf niet bij het onderzoek betrokken, spreekt van een verrassende ontdekking. Ze houdt er rekening mee dat er veel meer van dit soort trage knipperbollen in het Melkwegstelsel rondzweven – die zijn nu eenmaal niet eenvoudig te vinden. Toch wil ze de pulsarverklaring nog niet helemaal afschrijven. ‘De natuur is vaak veel inventiever dan theoretische astrofysici,’ zegt ze. ‘Aan de andere kant spreekt de witte-dwergverklaring me ook wel aan, vooral omdat dat idee getoetst kan worden.’

Dat lukt misschien met de James Webb Space Telescope. Want ondanks de afstand van een kleine 20.000 lichtjaar zou je met die ruimtetelescoop een witte dwerg misschien toch moeten kunnen zien. ‘Dat is onze volgende uitdaging,’ aldus Rea.