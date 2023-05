‘Sinds ChatGPT is de ethische reflex naar de achtergrond verdwenen’: Lieven Scheire over artificiële intelligentie

In de VS overlegde vicepresident Kamala Harris met de CEO’s van techbedrijven over de vraag hoe men artificiële intelligentie veilig kan houden. Niets te vroeg, vindt comedian en wetenschapscommunicator Lieven Scheire. ‘Je mag niet blind zijn voor de risico’s, maar je weet nooit precies wat die risico’s zijn.’

Kamala Harris sprak donderdag met de CEO’s van Google, Microsoft, OpenAI en Anthropic over de ‘kansen en risico’s’ die kunstmatige intelligentie met zich meebrengt. Is het goed dat de overheid hier het voortouw in neemt?

“Ja, dat lijkt me zelfs noodzakelijk. Net zoals de overheid het wettelijke kader schept rond medicijnen of voedselveiligheid, is het ook aan de overheid om artificiële intelligentie te reguleren. Het is al een goede eerste stap dat Harris die bedrijven eens samenbrengt. Zo kunnen ze verder kijken dan de concurrentiestrijd waarin ze dagelijks verwikkeld zijn.”

Sinds de komst van ChatGPT gaat het razendsnel. Honderden deskundigen op vlak van kunstmatige intelligentie schreven onlangs in een open brief dat we enorme risico’s lopen door AI ongecontroleerd op de wereld los te laten. Hebben ze een punt?

“Het klopt dat er een duidelijk verschil is met de periode voor ChatGPT. Traditioneel doen die technologiebedrijven liefst aan zelfregulering. En lange tijd leken ze met artificiële intelligentie ook omzichtig om te springen. Zo bleef Dall-E (een programma van het bedrijf achter ChatGPT dat afbeeldingen kan maken op basis van tekstuele beschrijvingen, JL) heel lang een proefproject. Ingenieurs hebben er lang mee geëxperimenteerd om de slechtste delen eruit te halen en het programma vervolgens weer aan te passen. Ook Google hield zijn chatbot LaMDA lange tijd beperkt tot een select publiek. Die voorzichtigheid lijkt verdwenen sinds de komst van ChatGPT. Nu wil elk bedrijf zoveel mogelijk aanwezig zijn op die markt, de ethische reflex verdwijnt naar de achtergrond.”

Hoe anders is de situatie in de VS dan bij ons?

“Op vlak van artificiële intelligentie zit de EU in het peloton, terwijl China en de VS in de kopgroep rijden. In de VS wordt AI bij bedrijven als Amazon al ingezet om sollicitanten te beoordelen. Het wordt gebruikt om te bepalen wie in aanmerking komt voor woonkrediet, en de politie zet het in voor gezichtsherkenning.

“In Europa gebeurt dat allemaal nog veel minder. De EU is ook al bezig met een ‘AI Act’, die voorwaarden en beperkingen oplegt aan AI-toepassingen op basis van de risico’s die ermee verbonden zijn. Alleen zou die wetgeving pas in 2025 van kracht zijn. Dat is gezien de huidige vooruitgang natuurlijk veel te laat.”

Maar in welke mate kán je AI wel reguleren? Pionier Geoffrey Hinton, die deze week opstapte bij Google, doet nu een boekje open over de risico’s. Volgens hem is het moeilijk om te verhinderen dat slechte krachten het gebruiken voor slechte dingen.

“Dat risico is er inderdaad, net zoals bij elke technologie. Hinton vreest onder meer dat er zoveel nepnieuws geproduceerd zal worden dat het wel bijzonder moeilijk wordt om te achterhalen wat waar is en wat niet. Dat is geen onterechte vrees. We zagen al hoe AI-systemen konden leren om het gezelschapsspel Diplomacy te spelen, waarvoor het leerde te manipuleren en listen te verzinnen. Op grotere schaal weten we nog niet wat dat gaat geven.

“Dat is het lastige: je mag niet blind zijn voor de risico’s, maar je weet ook nooit wat de risico’s precies zijn. In alle onheilsberichten over de komst van het internet las je zelden dat referenda erdoor beïnvloed zouden worden, zoals gebeurde bij het Cambridge Analytica-schandaal. Nu weten we net zo weinig over de gevaren waar we bezorgd voor moeten zijn over vijf of tien jaar.”

Lieven Scheire organiseert samen met wetenschapscommunicator Hetty Helsmoortel het Nerdlandfestival op 26, 27 en 28 mei.