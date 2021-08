Siciliaanse vulkaan Etna groeit in sneltempo en was nog nooit zo groot

De Etna heeft een bijzonder actieve periode achter de rug. De afgelopen zes maanden zijn er meer dan vijftig erupties gemeld. Daarbij ging het niet altijd om grote uitbarstingen, maar ook om asregen en lavastralen. De talrijke erupties hebben in ieder geval gezorgd voor een “opvallende transformatie van de vulkaan”, zo schrijft het INGV in een persbericht.

De vorige recordhoogte van de vulkaan dateert van 1981. Toen werd berekend dat de zuidoostelijke krater - of de meest actieve krater - van de Etna 3.350 meter hoog was. Vervolgens moest de vulkaan serieus aan hoogte inboeten door een instorting. Zo werd er in 2018 nog maar een hoogte van 3.326 meter opgetekend. Een drietal jaar later heeft de vulkaan zijn achterstand dubbel en dik ingehaald met een hoogte van 3.357 meter. Nooit eerder was de Etna zo groot.

Hinder én spektakel

De actieve krater vormt geen groot gevaar voor de omliggende dorpen, maar zorgt af en toe voor wat hinder. “Afhankelijk van de wind, bereikt het gerommel van de vulkaan de provinciehoofdstad Catania en doet het daar de ramen trillen”, zo getuigt een inwoner. Daarnaast valt de as soms alsof het regen is, waarna de straten vuil zijn en de gewassen beschadigd. “Maar er is ook het spektakel, vooral ‘s avonds, als je de rode pluimen ziet bewegen.”