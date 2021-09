‘Schokkend goed’ of ‘viering van het kapitalisme’? Dit zijn de eerste iPhone 13 reviews

Een iets betere camera, een iets beter scherm, een iets snellere processor en een iets betere batterij. Sommige reviewers zijn laaiend enthousiast over deze kleine technologische verbeteringen, anderen oordelen dat de doorsnee gebruiker ze amper zal opmerken.

‘Viering van het kapitalisme’

Zo sabelde Brian X. Chen van The New York Times de nieuwe iPhone genadeloos neer. “De jaarlijkse upgrade van telefoons, die bedrijven als Apple en Samsung aanprijzen met enorme marketingevenementen en reclamecampagnes om de verkoop voor de feestdagen aan te zwengelen, is een fata morgana van technologische innovatie geworden. In werkelijkheid zijn de upgrades nu een viering van het kapitalisme.”

Volgens Chen toont de iPhone 13 ook aan dat de innovaties op het gebied van smartphonecamera’s lijken af te nemen. Apple noemde de camera’s van iPhone 13 “dramatisch krachtiger” en de “meest geavanceerde” camera’s ooit, vooral omdat ze beter presteren in donkere omgevingen en voor minder ruis zorgen. “Maar in mijn tests waren de verbeteringen marginaal”, schrijft Chen in zijn review.

‘Wat een tegenvaller’

Ook Joanna Stern schrijft in The Wall Street Journal dat Apple met de iPhone 13 niet overal de daad bij het woord voegt. Zo presteert de nieuwe ‘cinemamodus’, waarmee iedereen volgens het techbedrijf opnamen kan maken van bioscoopkwaliteit, ondermaats. “Ik was echt enthousiast over de nieuwe cinemamodus. En jeetje, wat was het een tegenvaller.”

“De functie – die je ‘portretmodus voor video’ zou kunnen noemen – voegt artistieke onscherpte toe rond het object waarop is scherpgesteld”, schrijft Stern, die eraan toevoegt dat de software “moeite heeft om te bepalen waar objecten beginnen en eindigen.” “Het lijkt veel op de begindagen van de portretmodus, maar het is nog erger omdat de onscherpte nu beweegt en kromtrekt. Ik heb opnamen gemaakt waarbij de software delen van neuzen en vingers kwijtraakte.”

‘Schokkend goed’

Matthew Panzarino van techwebsite TechCrunch, daarentegen vindt de cinemamodus “schokkend goed”. Hij testte de nieuwe functie tijdens een tripje naar Disneyland. “Het geeft echt een filmische, dromerige kwaliteit aan de video die ik voorheen alleen kon krijgen met snelle en continue focusaanpassingen op een spiegelreflexcamera die video opnam met een handmatig scherpgestelde lens.”

‘Cameraprestaties bij weinig licht zijn ongeëvenaard’

Naast Panzarino, is ook Dieter Bohn van de techsite The Verge enthousiast over de verbeteringen die Apple heeft doorgevoerd. Zo prijst hij niet alleen de langere batterijduur van de iPhone 13, maar ook de verbeterde camera. “Apple zegt dat het camerasysteem op de 13 Pro de ‘grootste vooruitgang ooit’ is. Ik weet niet of ik zo ver zou gaan, maar ik kan me ook niet de laatste keer herinneren dat ik zo vaak ‘whoa, kijk eens naar deze foto’ heb gezegd als tijdens deze review.”

“Waar het Pro 13-camerasysteem schittert is bij weinig licht”, schrijft Bohn. “De camera kan heel snel een enorme hoeveelheid licht opvangen in vergelijking met andere telefoons … De prestaties bij weinig licht op de 13 Pro zijn gewoon ongeëvenaard.”