Scandinavië kampt met hittegolf: warmste dag sinds 1914 gemeten in Lapland

Op verschillende plaatsen in Scandinavië werden dit jaar al records genoteerd. Finland kende de warmste junimaand sinds het begin van de metingen in 1844, net als sommige delen van Zweden.

Afgelopen zondag liep de temperatuur op sommige plaatsen, waaronder het Noorse Saltdal nabij de noordpoolcirkel, op tot 34 graden Celsius. In Kevo, in Lapland, werd 33,6 graden geregistreerd. Het was sinds 1914 geleden dat in Lapland zo een hoge temperatuur werd gemeten. Toen gaf de thermometer 34,7 graden aan.

De weerdiensten voorspellen dat het deze week mogelijk gaat regenen in grote delen van Finland. Al denken experts niet dat de temperatuur daardoor sterk zal dalen.

Noord-Amerika

Volgens meteorologen zijn de hoge temperaturen in Scandinavië een gevolg van de hittegolf in Noord-Amerika, die een groot hogedruksysteem heeft veroorzaakt in de middelste laag van de atmosfeer.

In Noord-Amerika kwamen al honderden mensen om door het warme weer. In het Canadese Lytton werd vorige week het hitterecord gebroken, 49,5 graden Celsius, voordat het dorpje door bosbranden van de kaart werd geveegd. Ook het Amerikaanse Californië kampt met zware bosbranden.