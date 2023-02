Samsung verhoogt prijzen nieuwe smartphones

Er zijn opnieuw drie uitvoeringen: het instapmodel S23, de iets grotere S23+ en de krachtigste S23 Ultra. De S23 begint deze keer bij 949 euro voor een toestel, terwijl de S22 vorig jaar bij de lancering 849 euro kostte. De duurste Ultra kostte vorig jaar 1.649 euro, nu is dat 1.819 euro.

De hoge inflatie was bij smartphones tot voor kort nog niet voelbaar. Statistiekbureau Statbel meldde zelfs dat smartphones in januari tegenover een jaar eerder 11,2 procent in prijs waren gedaald. De algemene inflatie bedraagt nochtans een forse 8,05 procent.

Na Apple verhoogt nu ook Samsung toch de prijzen voor zijn nieuwste toestellen. De prijsverhogingen zijn vooral een gevolg van wisselkoerseffecten, klinkt het bij de Zuid-Koreaanse producent. In dollar zijn de prijzen wel gelijk gebleven tegenover vorig jaar.

Volgens Samsung kozen de laatste jaren steeds meer consumenten op de Belgische markt voor de duurste toestellen van de S-reeks, zelfs in die mate dat de bevoorrading niet kon volgen. Samsung ziet dan ook vooral in het “superpremium”-segment nog groei. Meer dan 40 procent van de kopers van een S22-toestel koos volgens cijfers van het bedrijf voor de S22 Ultra.

De smartphones uit de S23-reeks zijn overigens niet drastisch anders dan hun voorgangers, zowel qua functies als uitzicht. Opvallend is wel dat Samsung nu ook in Europa een Snapdragon-chipset van de Amerikaanse chipmaker Qualcomm in de toestellen steekt. De laatste jaren hadden de Europese S-smartphones Samsungs eigen Exynos-chipset aan boord, maar die bleek minder goed te presteren.