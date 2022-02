Ruimtetelescoop Hubble legt drie sterrenstelsels vast in één indrukwekkend beeld

Op het beeld zien we lange slierten van sterren en gas die zich beginnen uit te strekken van bij de twee sterrenstelsels rechtsboven. Alsof “ze allebei zojuist met grote snelheid zijn ingeslagen” en “door het bowlingbalachtige sterrenstelsel linksonder de chaos zijn ingeslingerd”, schrijft NASA zelf bij de foto. In werkelijkheid vinden interacties tussen sterrenstelsels over een enorm lange periode van naar schatting een half miljard jaar plaats, en botsen ze ook zelden frontaal op elkaar.

De twee sterrenstelsels rechts lijken in te werken op elkaar, maar het is onduidelijk of er ook interacties zijn van het derde sterrenstelsel met de twee andere. Dat lijkt alvast niet uitgesloten, omdat ze zich relatief dicht bij elkaar bevinden in de ruimte.

Opvallend is dat de twee op elkaar inwerkende sterrenstelsels het beroemde ruimteschip USS Enterprise uit de tv-serie ‘Star Trek’ lijken te vormen, vanuit ons zonnestelsel gezien toch.

De foto kwam tot stand dankzij twee krachtige camera’s, specifiek ontworpen om beelden van objecten in de ruimte met een hoge resolutie te schieten.