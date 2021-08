Rood pigment in Spaanse grot blijkt aangebracht door Neanderthalers, ruim 60.000 jaar geleden

In 2018 verscheen al een onderzoek in Science waarin het rode okerpigment, gevonden op stalagmieten in Cueva de Ardales, werd bestempeld als werk van Neanderthalers. Sindsdien houdt het de wereld van de archeologie die zich verdiept in de oude tijd flink bezig.

In het onderzoek van drie jaar geleden werd geschreven dat de ‘kunst’ minstens 64.800 jaar oud is, maar de bevinding werd controversieel gevonden. “Wetenschappers zeiden dat de pigmenten wellicht een natuurlijke oorzaak hadden”, vertelt Fransisco d’Errico, hoogleraar aan de universiteit van Bordeaux en co-auteur van een nieuw onderzoek dat verscheen in het academische tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Spatten en blazen

Een nieuwe analyse toont aan dat de samenstelling van de pigmenten niet consistent genoeg was voor natuurlijke processen. De rode kleur zou aangebracht zijn door middel van spatten en blazen. Ook komt de textuur van het pigment niet overeen met monsters uit grotten, wat suggereert dat ze van een externe bron kwamen.

Het onderzoek laat zien dat de pigmenten op verschillende tijdstippen werden aangebracht, waar soms wel 10.000 jaar tussen zat. Volgens d’Errico ondersteunt dit de hypothese dat Neanderthalers gedurende duizenden jaren verschillende keren de grot met pigment hebben gemarkeerd. Het onderzoek stelt dat het pigment geen uiting van kunst is, maar eerder een manier waarop Neanderthalers de betekenis van een ruimte aangaven.

Beeld AFP

Toenemend bewijs

Deze nieuwe bevindingen dragen volgens het onderzoek bij aan het toenemende bewijs dat Neanderthalers, die zo'n 40.000 jaar geleden uitstierven, niet zulke ‘lompe verwanten’ van de homo sapiens waren als lange tijd werd gedacht. Het pigment in de grot speelde volgens de onderzoekers ‘een fundamentele rol in de symboliek voor Neanderthalers’, maar wat die symbolen precies betekenden blijft, ook na dit onderzoek, voorlopig een mysterie.