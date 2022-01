Reuzenasteroïde scheert vandaag aarde voorbij

Het gaat om planetoïde 7482 (1994 PCI) die 1,052 kilometer groot is. Dat is meer dan de wolkenkrabber Burj Khalifa in Dubai die liefst 830 meter hoog is. Het hemellichaam raast ons op ruim 1,9 miljoen kilometer voorbij. De NASA verzekert dat de asteroïde geen gevaar voor onze planeet vormt. De planetoïde is in 1994 ontdekt. Zij is welbekend en al jaren door specialisten bestudeerd.

Het ruimtevaartbureau schat dat het hemellichaam zich aan een snelheid van 19,5 kilometer per seconde (oftewel 70.600 kilometer per uur) voortbeweegt.

De asteroïde zal de aarde op een afstand van ruim 1,9 miljoen kilometer voorbijrazen. Dat is gelijk aan vijfmaal de afstand tussen de aarde en de maan. De volgende keer dat het hemellichaam zich zo dicht bij ons bevindt, zal in het jaar 2105 zijn. In 1933 passeerde de asteroïde de aarde al eens. Toen bevond ze zich op een afstand van iets meer dan 1,1 miljoen kilometer.

‘1994 PCI’ zal niet zichtbaar zijn met het blote oog. Astronomen kunnen de asteroïde wel waarnemen met behulp van een telescoop met een diameter van meer dan 15 centimeter. Dat kan echter alleen als de weersomstandigheden het toelaten.