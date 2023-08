Records van 50 graden in Marokko, maar in heel Afrika zijn er amper 37 weerstations die extreem weer voorspellen

In Agadir, in het zuiden van Marokko, tikte het kwik de 50,4 graden Celsius aan. De voorbije dagen was het in het door hittegolven getroffen land vijf tot dertien graden warmer dan normaal, met gesneuvelde records op verschillende plaatsen tot gevolg.

Afrika zit in de hoek waar de klappen vallen, merken onderzoekers in het vakblad Nature op. In de Hoorn van Afrika leidde langdurige droogte tot hongersnood bij miljoenen mensen, terwijl overstromingen in Sierra Leone in 2017 meer dan duizend levens eisten en duizenden mensen dakloos achterlieten. Hevige regens maakten eind jaren negentig meer dan 2.000 dodelijke slachtoffers in Somalië. De voorbije twee jaar waren er in Afrika meer overstromingen dan in de VS en Europa samen.

Tegelijk is het continent bijzonder slecht uitgerust om weersextremen te monitoren en te voorspellen. 37 weerstations uitgerust met radarsystemen staan er in heel Afrika, een continent van zo’n 30 miljoen vierkante kilometer. Daar moet dringend verandering in komen, schrijven de wetenschappers. Ter vergelijking: in de Verenigde Staten en Europa, samen zo’n 20 miljoen vierkante kilometer, zijn er 636 van zulke stations.

“De situatie is zeer problematisch”, beaamt klimatoloog Wim Thiery (VUB). “Weerstations liggen er soms duizenden kilometers uit elkaar. Het gevolg is dat Afrika voor klimaatwetenschappers een blinde vlek is: we hebben geen goede data over hoe het klimaat er verandert.”

Het gebrek aan data maakt het niet alleen moeilijk om evoluties op lange termijn in kaart te brengen. Meer dan de helft van de Afrikaanse weerstations laat niet toe voorspellingen voor de komende uren of dagen te maken. “De kwaliteit van de weersvoorspellingen op korte termijn is er veel minder goed dan bij ons”, zegt Thiery. “Daardoor kunnen mensen geen gepaste maatregelen nemen om zich op extreem weer voor te bereiden.”

Waarschuwingssystemen

De wetenschappers in Nature wijzen op de verschillende impact van twee soortgelijke stormen, beide met winden van meer dan 200 kilometer per uur: Idai, die in 2019 Malawi, Mozambique en Zimbabwe trof, en orkaan Ida, die in 2021 langs de oostkust van de VS raasde. Terwijl de Amerikanen door alarmsystemen werden verwittigd om zicht uit de voeten te maken en er minder dan 100 doden vielen, werden de Afrikanen verrast, met meer dan 1.000 dodelijke slachtoffers tot gevolg.

Thiery en zijn onderzoeksteam ontwikkelden een systeem om stormen boven het Oost-Afrikaanse Victoriameer te voorspellen. “Het is een van de meest stormachtige gebieden op aarde, twee keer zo groot als België, waar elke dag honderdduizenden mensen vissen”, zegt Thiery. “Toch zijn er maar een paar weerstations, en vallen er elk jaar honderden doden door stormen. Ons systeem wordt wegens een gebrek aan middelen helaas niet op een systematische manier ingezet om waarschuwingen uit sturen.”

De wetenschappers pleiten in Nature daarom niet alleen voor meer investeringen in weerstations. Er moeten ook waarschuwingssystemen op poten worden gezet die de bevolking bijvoorbeeld per sms informeren over wat er op hen afkomt en wat ze moeten doen.

De Verenigde Naties en de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) maakten vorig jaar 3,1 miljard dollar (2,8 miljard euro) vrij om extra weerstations in dertig landen te installeren, waarvan dertien in Afrika. Een goed begin, maar ruim onvoldoende, vinden de onderzoekers.

Ze wijzen erop dat de Afrikaanse bevolking tegen 2050 zal aangroeien tot twee miljard en dat de impact van de opwarming zich nu al versneld laat voelen. “Als we het onevenwicht in voorspellingscapaciteit niet aanpakken, zal de schade en dodentol exploderen”, waarschuwen ze.