Recorddroogte in Hoorn van Afrika te wijten aan klimaatopwarming

“De klimaatverandering veroorzaakt door menselijke activiteiten heeft de droogte in de landbouw in de Hoorn van Afrika ongeveer 100 keer waarschijnlijker gemaakt” dan vroeger, zo staat te lezen in een rapport van World Weather Attribution (WWA), een wereldwijd netwerk van wetenschappers die voortdurend het verband nagaan tussen extreme weerfenomenen en de klimaatopwarming.

Sinds eind 2020 beleven de landen in de Hoorn van Afrika (Ethiopië, Eritrea, Somalië, Djibouti, Kenia en Soedan) hun ergste droogte in veertig jaar. Vijf opeenvolgende seizoenen met te weinig regen hebben miljoenen stuks vee gedood en oogsten vernield. Volgens de Verenigde Naties worden 22 miljoen mensen bedreigd door honger in Ethiopië, Kenia en Somalië.

Volgens de wetenschappers heeft de klimaatverandering “weinig effect” gehad op de recente jaarlijkse neerslag in de regio. Maar ze had wel een enorme invloed op de stijging van de temperaturen, die leidde tot een pijlsnelle verdamping en bijhorende recorduitdroging van de bodem en de planten. “De klimaatverandering heeft deze droogte zo ernstig en uitzonderlijk gemaakt”, aldus de Keniaanse klimatologe Joyce Kimoutai.