Raakt de crisis van Big Tech ook de Belgische techbedrijven? ‘Iedereen wist dat dit niet kon blijven duren’

Bij Microsoft, Meta, Amazon en andere giganten van Silicon Valley regent het ontslagen. Druppelt het dan ook bij onze techbedrijven? ‘Iedereen wist dat dit niet kon blijven duren. Ik zie het eerder als een terugkeer naar de normaliteit.’

De storm die in ’s werelds grootste techbedrijven woedt, lijkt niet meteen te gaan liggen. Microsoft maakte vorige week bekend dat het wereldwijd 10.000 banen gaat schrappen. Ook Alphabet, het moederbedrijf van Google, stuurt 12.000 mensen weg. Daarnaast kondigde Amazon aan het met 18.000 mensen minder te doen, ontsloeg Meta 11.000 mensen in november en liet Elon Musk in zijn eerste zes weken aan het hoofd van Twitter de helft van het personeel vertrekken. Wereldwijd verloren volgens de website layoffs.fyi in 2022 zo’n 160.000 werknemers bij techbedrijven hun job.

Daarbij speelt een zeker cascade-effect. Als een bedrijf ziet hoe een concurrent een ontslagronde doorvoert, is het ook zelf sneller geneigd de loonkosten kritisch te bekijken. Toch wijzen de massale ontslagrondes erop dat de verwachtingen voor 2023 niet al te optimistisch zijn. Voelen ook Belgische bedrijven die bui hangen?

“Het klopt dat de periode van sterke groei voorbij lijkt”, zegt Louis Jonckheere, mede-oprichter van het Gentse softwarebedrijf Showpad. “Maar iedereen wist dat die niet kon blijven duren. Ik zie dit eerder als een terugkeer naar de normaliteit.”

Sterke groei door corona

Tijdens de coronacrisis zat de hele wereld aan het scherm gekluisterd, kwam er een razendsnelle digitalisering en steeg de vraag naar e-commerce. Op de beurzen ontploften de aandelen van techbedrijven en durfkapitalisten trokken de portefeuille wijdopen voor innovatieve ondernemingen.

Die groei zette zich door na de coronacrisis, ook in ons land. Bij Showpad kwam er geld om tweehonderd nieuwe mensen aan te werven. Ook bij Deliverect, een scale-up die de onlinebestellingen van maaltijden automatiseert, zorgde corona voor een serieuze boost. “In de coronacrisis heeft een hele groep nieuwe klanten kennisgemaakt met maaltijdbezorging, bijvoorbeeld ook de generatie van mijn ouders”, zegt oprichter Jan Hollez.

Die periode van ongebreidelde groei lijkt nu voorbij. Sinds de invasie van Oekraïne door Rusland zagen techbedrijven – zoals iedereen – de loonkosten en grondstoffenprijzen stijgen. Investeerders werden bovendien voorzichtiger en de koopkracht van consumenten daalde. Tel daar de renteverhogingen van centrale banken en de voorspellingen over een nakende recessie bij en je weet: de techwereld voelt de pijn. In mei, toen de centrale bank in de VS de rente flink verhoogde, verloren Amerikaanse techaandelen in drie dagen 1.000 miljard dollar aan beurswaarde.

Kleinschaliger en voorzichtiger

Toch lijkt er van massale ontslagrondes als in Silicon Valley voorlopig geen sprake bij Belgische techbedrijven. “Het verschil is dat die grote ontslagrondes bij bedrijven zijn van een schaal die we in België niet hebben”, zegt David Du Pré, die als consultant start-ups in de techwereld bijstaat. “In de Verenigde Staten heb je bedrijven die tijdens de periode van sterke groei heel proactief nieuwe mensen begonnen aan te werven.”

Tijdens de coronacrisis nam Meta zo’n 30.000 nieuwe mensen aan, bij Amazon ging het om een veelvoud daarvan. In de strijd om talent werden in Silicon Valley talentvolle ingenieurs aangetrokken met jaarlonen van honderdduizenden euro’s. “Een aantal Amerikaanse bedrijven, zoals Stripe of Salesforce, hebben zelfs toegegeven dat ze mensen aangeworven hebben op basis van voorspelde groei. Op dat vlak zijn Belgische bedrijven een stuk voorzichtiger geweest.”

Toch is er ook bij Belgische bedrijven een verschuiving gaande. Waar investeerders al in de periode voor corona soms met geld naar start-ups gooiden die nog weinig bewezen hadden, kijken ze nu kritischer naar de bedrijven in hun portefeuille. Veel sneller dan vroeger krijgen bedrijven en start-ups vandaag de boodschap om op de kleintjes te letten.

“Vroeger was de leuze: growth at any cost”, zegt Jonckheere. “Maar daar word je als bedrijf vandaag niet meer voor beloond. Investeerders zijn nu veel meer geïnteresseerd in bedrijven die een positieve cashflow voorleggen en sneller winstgevend kunnen worden.” Dat Showpad in december zo’n 45 mensen ontsloeg, moet volgens Jonckheere dan ook in die context gezien worden.

Ook Deliverect past zich aan aan die veranderende omstandigheden. “Wij zijn in vrij korte tijd naar een bedrijf van vijfhonderd werknemers gegroeid”, zegt Hollez. “Het originele plan was om snel door te groeien. Maar nu geld ophalen een pak moeilijker is, proberen we te kijken hoe we sneller winstgevend kunnen worden met het bestaande aantal medewerkers. Dat hoeft op zich niet negatief te zijn.”

Bezorgd

Toch zijn de ondernemers bezorgd over hun concurrentiepositie in hun internationale markt. De in België sowieso al hoge loonkosten lopen nog vooruit op de buurlanden door het systeem van automatische indexering. Nu komt er ook een aanpassing aan het fiscaal gunstregime voor auteursrechten, waar veel IT-werknemers in de sector gebruik van maakten.

“Op zich kun je inderdaad dat fiscaal regime in vraag stellen”, zegt Hollez. “Het probleem is alleen dat de loonkosten nu nog verder zullen stijgen. Als wij talentvolle mensen willen aanwerven, moeten we hen een pak meer betalen, terwijl de werknemers er minder aan overhouden. Op die manier werkt de overheid ons eigenlijk tegen.”