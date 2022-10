Problemen met camera's, en af en toe de Chinezen: Amerikaans rapport werpt nieuw licht op ufo-meldingen

Ufo-rapporten blijken helemaal niet zo mysterieus te zijn. Bewakingsoperaties door buitenlandse mogendheden, weerballonnen of rommel in de lucht kunnen heel wat incidenten van ongeïdentificeerde luchtverschijnselen - of ufo’s - verklaren. Dat melden Amerikaanse regeringsfunctionarissen. En ‘onverklaarbare’ fenomenen zouden simpelweg verband houden met te weinig gegevens om er iets zinnigs over te zeggen.

De waarnemingen hebben het Pentagon en de inlichtingendiensten jarenlang verward en theorieën gevoed over ruimtewezens of spionage door een vijandige natie die gebruik maakt van geavanceerde technologie. Maar overheidsfunctionarissen zeggen dat de meeste incidenten veel gewonere verklaringen hebben.

De inlichtingendiensten leggen maandag een geheim document aan het Congres voor met een update van een vorig jaar openbaar gemaakt rapport. Daarin stond dat bijna alle incidenten onverklaard blijven. Het oorspronkelijke document bekeek 144 incidenten tussen 2004 en 2021 die werden gemeld door Amerikaanse overheidsbronnen, meestal militairen.

Dit artikel is gebaseerd op interviews met Amerikaanse functionarissen die bekend zijn met de bevindingen van het onderzoek van het Pentagon en de inlichtingendiensten naar de incidenten. De functionarissen spraken op voorwaarde van anonimiteit.

Link met China

Sommige van de incidenten zijn formeel toegeschreven aan Chinese surveillance - met relatief gewone drone-technologie - van andere wordt ook gedacht dat ze verband houden met Peking. China, dat plannen voor geavanceerde gevechtsvliegtuigen heeft gestolen, wil volgens Amerikaanse functionarissen meer te weten komen over hoe de Verenigde Staten hun militaire piloten trainen.

Veel van de informatie over de ongeïdentificeerde verschijnselen blijft geheim. Hoewel het Congres op de hoogte is van enkele conclusies over buitenlandse surveillance, houden ambtenaren van het Pentagon het grootste deel van het werk geheim, grotendeels omdat ze niet willen dat China of andere landen weten dat hun pogingen om het Amerikaanse leger te bespioneren zijn ontdekt. Maar die officiële geheimhouding heeft dus een prijs: samenzweringstheorieën over overheidsleugens kunnen zo ongecontroleerd gedijen.

Sue Gough, een woordvoerder van het Ministerie van Defensie, zegt dat het Pentagon zich blijft inzetten voor de principes van openheid, maar dat het dat in evenwicht moet brengen met zijn “verplichting om gevoelige informatie, bronnen en methoden te beschermen”.

Aardse verklaringen

Het was niet duidelijk hoeveel van het nieuwe inlichtingenrapport openbaar wordt gemaakt. Maar van de gevallen die zijn opgelost, bleken de meeste ofwel rommel in de lucht te zijn, zoals ballonnen, ofwel bewakingsactiviteiten, zeiden ambtenaren. Incidenten van het afgelopen jaar, waarvoor meer gegevens zijn verzameld, bleken gewone, aardse verklaringen te hebben.

Officieel zijn veel van de oudere incidenten nog steeds onverklaard: er zijn gewoon te weinig gegevens voor ambtenaren van het Pentagon of de inlichtingendiensten om definitieve conclusies te trekken.

“In veel gevallen worden waargenomen verschijnselen geclassificeerd als ‘ongeïdentificeerd’, eenvoudigweg omdat de sensoren niet in staat waren voldoende informatie te verzamelen,” legt Gough uit, verwijzend naar camera’s, radars en andere apparaten. “We proberen zulke tekortkomingen in de toekomst te beperken, zodat we voortaan voldoende gegevens hebben voor onze analyse.”

Optische illusies of de manier waarop sensoren zaken registreren, zorgen dat gewone voorwerpen, zoals drones of ballonnen, op iets ongewoons of beangstigends lijken. In mei maakte het Pentagon bijvoorbeeld bekend dat eerder vrijgegeven beelden van ‘groene driehoeken die op buitenaardse schepen leken’, in werkelijkheid drones waren die door nachtkijkers waren gefotografeerd.

UFO-sceptici en optisch experts zeggen al langer dat veel video’s en waarnemingen van luchtmachtpiloten optische illusies zijn die gewone objecten - weerballonnen, commerciële drones - sneller dan mogelijk laten bewegen. Militaire functionarissen kwamen grotendeels tot dezelfde conclusie.

Naast de beelden van de groene driehoeken, zijn de andere opnames die door het Pentagon zijn vrijgegeven niet gecategoriseerd als surveillance-incidenten, althans tot nu toe. Maar ambtenaren van het Pentagon geloven ook niet dat het om buitenaardse wezens gaat.

Eén van de video’s, GoFast genoemd, lijkt een object te tonen dat met een enorme snelheid beweegt. Maar volgens een analyse van het leger is dat een illusie, gecreëerd door de hoek van de waarneming tegen het water. Volgens berekeningen van het Pentagon beweegt het object slechts met ongeveer 30 mijl per uur.

Een andere video, bekend als Gimbal, toont een object dat lijkt te draaien. Militaire functionarissen geloven nu dat de optiek van een geheime beeldsensor, ontworpen om wapens te helpen richten, het object doet lijken alsof het op een vreemde manier beweegt.

Analisten van het Pentagon blijven verbaasd over sommige video’s die het leger heeft verzameld. Een waar een object boven het water zweeft, onregelmatig springt en dan wegspringt, is moeilijker te verklaren, zeiden ambtenaren. Maar analisten die die video hebben bestudeerd, evenals die van ooggetuigenverslagen van vliegeniers, zijn ervan overtuigd dat het geen buitenaardse technologie is.

Theorieën over aliens

Ondanks deze verklaringen van het Pentagon en ambtenaren van inlichtingendiensten blijven theorieën over aliens voortbestaan. Militaire functionarissen hebben herhaaldelijk gezegd dat er geen bewijs is dat de beelden bezoekers uit de ruimte tonen. In mei getuigden ambtenaren van het Pentagon nog onder ede dat de regering geen materiaal had verzameld van een buitenaardse landing op aarde. Maar de getuigenis deed weinig af aan het enthousiasme voor theorieën over buitenaardse bezoekers.

Er is een lange geschiedenis van samenzweringstheorieën als zou de Amerikaanse regering willen voorkomen dat geheimen hierover algemeen bekend worden. Tijdens de ontwikkeling van Amerikaanse spionagevliegtuigen als de U-2 en de SR-71 Blackbird liet de regering geruchten over ufo-waarnemingen toe om de ontwikkeling van die programma’s te helpen verbergen.

Maar inlichtingendiensten concludeerden lang geleden al dat het gebruik van samenzweringstheorieën als dekmantel voor geheime programma’s paranoia en het wantrouwen in de Amerikaanse regering allen maar deed toenemen.

© 2022 The New York Times Company