Prachtige ‘Zuilen van de Schepping’ vastgelegd door James Webb-telescoop

Wat je ziet op de beelden zijn dichte wolken van waterstofgas en stof in het sterrenbeeld Serpens, op zo’n 6.500 lichtjaar van de aarde. De Hubble-telescoop fotografeerde deze ruimtepracht al in 1995 en 2014.

James Webb kan met zijn infrarood detectoren veel van de lichtverstrooiende effecten van het stof van de pilaren negeren om de activiteit van de pasgeboren sterren te onderzoeken. “Ik bestudeer de Adelaarsnevel al sinds het midden van de jaren negentig. Ik wist dat gewoon dat de beelden van James Webb verbluffend zouden zijn. En dat zijn ze ook”, vertelde professor Mark McCaughrean, senior adviseur voor wetenschap bij het Europees Ruimteagentschap, aan BBC News.

Links Hubble Telescoop, rechts James Webb. Beeld AP

De pilaren worden verlicht en gebeeldhouwd door het intense ultraviolette licht van massieve nabije sterren. Als je jezelf vandaag op magische wijze naar deze locatie zou kunnen verplaatsen, zouden de pilaren er hoogstwaarschijnlijk niet meer staan. We zien ze alleen omdat we naar ze kijken in het verleden. Het licht dat Webb ziet, heeft er 6.500 jaar over gedaan om de spiegels te bereiken.