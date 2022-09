Polio lijkt in opmars na gevallen in New York en Israël: keert het virus terug?

De noodtoestand. Voor een ziekte die de laatste tijd maar één patiënt trof, lijkt het nogal veel eer. Maar in de Amerikaanse staat New York ziet men dat anders. Met polio is het als met ijsbergen: vind één patiënt, en er zijn gegarandeerd nog veel meer besmettingen, waarvan je het niet weet.

De infectie openbaart zich in de regel als onopvallende keelverkoudheid, als je er al wat van merkt. Maar bij wie niet is gevaccineerd, gaat het eens in de pakweg honderd tot duizend keer mis, valt het virus het zenuwstelsel aan en raakt de patiënt verlamd. De beruchte kinderverlamming, die soms dodelijk is en slachtoffers die het overleven vaak voorgoed verzwakt of gehandicapt achterlaat.

Intussen is het virus in en rondom New York op vijf plekken opgedoken. Alle reden voor de noodtoestand, die er in de praktijk op neerkomt dat er luidere alarmbellen gaan rinkelen, medici meer bevoegdheden krijgen en instanties in een hogere staat van paraatheid komen. “Met polio kunnen we gewoon geen risico nemen”, zei Mary Bassett, gezondheidscommissaris van de staat begin deze week. “Als u of uw kind nog ongevaccineerd rondloopt, is het gevaar van verlammingsziekte reëel. Ik roep New Yorkers op geen risico te nemen.”

Microbioloog Monica Trujillo toont eind augustus in New York een monster van rioolwater. Beeld ANP / AFP

De ontwikkelingen in New York vormen de jongste tegenslag in een gevecht dat nu al dertig jaar duurt en zeker 16 miljard euro heeft gekost. Eigenlijk had de WHO zich voorgenomen het virus rond het jaar 2020 de wereld uit te krijgen – nadat men dat voor 2000, 2004 en 2012 ook al had beloofd. Maar het virus glipte medici alweer door de vingers in Pakistan en Afghanistan, twee landen die worden geplaagd door geweld, religieus gemotiveerde vaccinscepsis en algehele onherbergzaamheid. Lastig, want de laatste jaren duikt de ‘Pakistaanse’ polio ook weer elders op. Zoals in Malawi, waar het virus vorig jaar opdook, en Mozambique, waar sinds mei een uitbraak is.

‘Levend’ vaccin

Maar dat is niet wat er in New York gebeurde, of in Jeruzalem, een andere plek waar een ziektegeval aan het licht kwam. Daar heeft het virus een andere, verrassendere oorsprong: de vaccins ertegen. Zoals men soms vuur met vuur bestrijdt, zette men in veel landen een oraal vaccin in dat bestaat uit levend, verzwakt poliovirus. Goedkoop, makkelijk in te nemen en effectiever tegen doorgifte van polio dan de geïnjecteerde vaccins die men gebruikt in westerse landen. Maar het heeft wel één nadeel: het vaccin ‘leeft’ nog, voor zover je dat woord voor virussen mag gebruiken.

Poliovaccinaties in Lahore, Pakistan, eind augustus. Beeld ANP / AFP

Meestal is dat geen probleem. Polio-expert Erwin Duizer van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Nederland schetst hoe men in mei nog levend poliovirus aantrof in een riool in de Nederlandse ‘bijbelgordel’, die van Zeeland tot Drenthe schuin door het land loopt. Nader onderzoek wees uit dat het slechts een restje uitgepoept poliovaccin was. “Dat is dan een opluchting. Dan weten we: kennelijk is dit van iemand die kortgeleden in het buitenland is gevaccineerd en daarna hierheen is gekomen.” Wie is gevaccineerd, geeft immers nog een paar weken lang vaccinvirus af via de ontlasting.

In onder meer Niger, Nigeria, Congo, Somalië en Nieuw-Guinea liep het anders: daar muteerden de onschuldige virussen uit het vaccin tot ziekmakende versies, kennelijk omdat ze konden rondgaan in slecht gevaccineerde gemeenschappen of konden ‘rijpen’ in het lichaam van iemand met een slecht werkend immuunsysteem. “Vaak leveren die mutaties geen gevaarlijker virus op. Maar aan de andere kant: het virus heeft maar zes tot tien mutaties nodig om weer te veranderen in iets wat ziekmakend kan zijn”, vertelt Duizer.

En nu waart zo’n weer opgepept vaccinvirus ook rond in westerse landen. Al in juni sloegen Britse virologen alarm. In het riool van Londen vond men vier maanden achtereen restjes genetisch nauw aan elkaar verwant poliovirus. Een teken dat een vaccinstam was gaan evolueren en nu een manier had gevonden om weer rond te gaan tussen mensen.

Gemeenschappelijke voorouder

Die poliovirussen die zijn opgedoken in Londen, Jeruzalem en New York hebben een gemeenschappelijke voorouder. “Die stam is dus al behoorlijk verspreid”, vertelt Duizer. De remedie daartegen is, een beetje paradoxaal, méér vaccineren. Met het ‘gewone’ injectievaccin, dat in westerse landen bij de kindervaccinaties zit – polio is de ‘p’ uit de DKTP-prik bij baby’s, om precies te zijn. Het vaccin voorkomt weliswaar niet alle doorgifte van het virus, maar remt die wel flink af, legt Duizer uit, vooral omdat het ervoor zorgt dat de keel minder virus kan aanmaken. “En die uitscheiding uit de keel – bij hoesten bijvoorbeeld – kan een heel efficiënte verspreidingsroute zijn.”

Verder zal men in New York en Israël weer de nadruk leggen op handen wassen. Polio verspreidt zich immers vooral via ontlasting en handen, waarvandaan het – onsmakelijk maar waar – in de mond kan komen, al dan niet via voedsel. “Oplevingen zoals in New York zijn opmerkelijk, en heel jammer. Maar het wil niet zeggen dat het slechter gaat met de uitroeiing van polio”, duidt Duizer. “Eigenlijk was dit gewoon voorzien. En we weten ook wat we ertegen moeten doen: de vaccinatiegraad verhogen en goede handhygiëne nastreven.”