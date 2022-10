‘Per ongeluk’ hersengebied ontdekt dat sterk reageert op foto’s van voedsel

Onderzoekers aan de technologie-universiteit MIT in Boston (VS) ontdekten eerder al dat bepaalde delen in onze hersenen gespecialiseerd zijn in het herkennen en onthouden van gezichten, plaatsen, lichamen en woorden. Om daarover meer te weten te komen, lieten ze acht vrijwilligers naar 10.000 verschillende afbeeldingen kijken. Daarbij maakten de wetenschappers telkens een hersenscan.

Wat bleek? Niet alleen gezichten of woorden doen iets met ons brein, maar ook voedsel. Een ontdekking waar ze dus per ongeluk op stootten tijdens een ander onderzoek.

Foto’s van eten activeren namelijk neuronen of zenuwcellen in de hersenen. Iets wat gebeurt in de visuele cortex, een deel van het brein dat visuele informatie verwerkt en aan de achterkant van je hoofd ligt. “We waren hier erg verbaasd over”, zegt hoofdwetenschapper Meenakshi Khosla. “Voedsel is namelijk op visueel vlak geen homogene categorie. ­Appels, maïs en pasta zien er bijvoorbeeld allemaal volledig anders uit. En toch reageren onze proefpersonen op dezelfde manier op deze voedingsmiddelen.”

Meer ‘excitement’

Om die theorie extra te testen, legden de onderzoekers vergelijkbare afbeeldingen van eetbare en oneetbare items naast elkaar. Denk aan een banaan en een gele maan. “Dat idee kwam van een bekende tweet, waarin ­bagels worden vergeleken met honden”, vertelt Khosla lachend. “Ook de labradoodle vertoonde plots een opvallende gelijkenis met gefrituurde kip. En die chihuahua leek een beetje op een muffin.”

Grappige vergelijkingen, maar de conclusie van hun nieuwe test was serieus. Opnieuw zagen ze namelijk bepaalde neuronen in de hersenen van de proefpersonen die ­geactiveerd werden bij het kijken naar het echte eten. Een andere activatie was waarneembaar bij het kijken naar non-food. Met andere ­woorden: de gefrituurde kip bracht meer ­‘excitement’ teweeg in het brein dan de schattige labradoodle.

Ook opvallend is dat de hersenen sterker bleken te reageren op een smeuïge pizza vol kaas­draden dan op foto’s van rauwe groenten of fruit. “De hersenen reageerden sterker wanneer we relatief ‘nieuwe voeding’ zoals donuts, snoep, pizza of frietjes lieten zien”, klonk het bij de onderzoekers.

Om die redenen vermoeden de wetenschappers dat er een belevings­factor verbonden is aan de intense reactie in het brein bij het zien van dit soort eten. “Mogelijk spelen factoren zoals bekendheid en voorkeur of afkeer van een bepaald voedings­middel ook een rol”, stellen ze.

Het kan zijn dat je door de video of foto te zien, bijna kan ervaren hoe het voelt of ruikt om dat gerecht in de buurt te hebben. Die frietjes met mayonaise en die pizza zijn dus echt een soort porno voor je brein. Waarom ons brein precies zo reageert is nog niet voor 100 procent duidelijk. De onderzoekers plannen nieuwe tests om dat te ontrafelen.