Pentagon start nieuw (en omstreden) instituut voor ufo-onderzoek

De groep komt onder het bewind van het Amerikaanse ministerie van Defensie en de verzamelde inlichtingendiensten en krijgt de naam Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG). Met de oprichting wordt gevolg gegeven aan het officiële rapport dat de overheid in juni presenteerde over zogeheten uniden­ tified aerial phenomena (uap’s), de moderne naam voor ufo’s.

In dat rapport noemen onderzoekers 144 onverklaarde ufo­ontmoetingen geregistreerd door de Amerikaanse marine. Denk aan straaljagerpiloten die met hun infraroodcamera’s ineens bizar bewegende vlekjes zien. In het rapport bleven 143 ontmoetingen onverklaard.

Het rapport werd door zowwel ufoliefhebbers en ufosceptici als teleurstellend ervaren, omdat het geen concrete casusbeschrijvingen of controleerbare analyses bevatte. Ook een deel van de Amerikaanse inlichtingengemeenschap zou teleurgesteld zijn over het rapport.

Anonieme bronnen zijn vooral bang dat het gebrek aan verklaringen een voedingsbodem vormt voor theorieën dat de verschijnselen duiden op bezoek van buitenaardse wezens. De AOIMSG zou nu voor meer duidelijkheid moeten zorgen.

Senaat ondermijnen

Veel ufoliefhebbers bekijken de nieuwe onderzoeksgroep met argwaan. Reden is dat de democratische senator Kirsten Gillibrand eerder een amendement op een nieuwe defensiewet indiende waarin ze pleit voor een ambitieuzer ufo-­instituut. Eentje die Defensie verplicht om onderzoeksverslagen over ufo’s te publiceren, en de oprichting van een onderzoekspanel voorstelt met onafhankelijke wetenschappers van onder meer ruimtevaartorganisatie Nasa en de universiteit Harvard.

Dat voorstel geniet steun van prominente senatoren van beide politieke partijen, waaronder republikein Marco Rubio en democraat Martin Heinricht.

Sommigen zien het nieuwe plan van het Pentagon daarom als een ‘directe en flagrante poging om de Senaat te omzeilen en te ondermijnen’, zoals Louis Elizondo het stelde op Twitter. Elizondo is het voormalig hoofd van een oorspronkelijk geheim en inmiddels opgeheven onderzoeksprogramma van het Pentagon naar ufo’s, en is tegenwoordig actief als maker van televisieprogramma’s over ufo’s.

Volgens hem zijn er in het Pentagon nog altijd veel mensen die bewust het belang van ufo’s bagatelliseren. Dat juist zij, en niet de volksvertegenwoordigers van de Senaat, nu het voortouw lijken te nemen, schiet Elizondo in het verkeerde keelgat. Of, zoals hij het weinig subtiel verwoordde: ‘Het is een beetje alsof je een alcoholist de sleutels van de drankkast geeft.’