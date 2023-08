Paracetamol niet zo veilig als gedacht? ‘Het is tegenwoordig de belangrijkste oorzaak van acuut leverfalen’

Bij het Antigifcentrum krijgen ze jaar na jaar meer oproepen na inname van te veel paracetamol. Die staat bekend als de veiligste pijnstiller. Toch liep het vorig jaar 2.640 keer mis, dat is vijftig keer per week. Hoe komt dat? Waar moet je op letten? En wat riskeer je bij een overdosis? Drie experts over het toenemende probleem: ‘Soms loopt het fataal af.’

Wat gebeurt er als je te veel paracetamol slikt?

Prof. Hans Van Vlierberghe, maag-darm-leverarts in het UZ Gent: “Bij een overdosis kan je maag-darmklachten krijgen, zoals misselijkheid en braken. Dat komt omdat je lever en nieren beschadigd raken. In een latere fase kunnen geelzucht en shock optreden. Paracetamol is tegenwoordig de belangrijkste oorzaak van acuut leverfalen. Als de verschillende symptomen verergeren en herstel uitblijft, kan de persoon in coma raken. Gemiddeld één keer per maand zien we in het UZ Gent iemand met leverfalen door paracetamol, waarbij de situatie zo bedreigend is dat je moet nadenken over levertransplantatie. Soms loopt het fataal af.”

Paracetamol staat toch bekend als de veiligste pijnstiller?

Prof. Hans Van Vlierberghe: “Terwijl je bij acetylsalicylzuur (aspirine, red.) maagklachten kan krijgen en narcotische pijnstillers een risico op verslaving geven, geeft paracetamol geen bijwerkingen. Het is dus een veilige keuze, op voorwaarde dat je binnen de normale dosering blijft en niet wekenlang paracetamol slikt. Een typisch voorbeeld is de studente die last kreeg van hevige tandpijn, maar in de examenperiode geen tijd had om naar de tandarts te gaan. Na een tijd wordt de paracetamol die men blijft slikken niet meer door de lever opgenomen. De pijnstiller wordt dan omgezet in een toxische stof die de lever- en niercellen beschadigt.”

Hoeveel mag je innemen?

Patrick De Cock van het Belgisch Antigifcentrum: “Hoeveel en hoelang, dat zou beter op de verpakking staan. Want het staat wel allemaal in de bijsluiter, maar wie leest die? Een volwassene mag dagelijks 4 gram innemen, dat kan vier keer een Dafalgan Forte van 1 gram, of 8 paracetamol-tabletjes van 500 milligram zijn. Belangrijk is dat er minimaal 4 uur tussen twee innames zitten. Als de pijn en koorts langer dan drie dagen aanhouden, kun je beter een arts raadplegen. Patiënten die overmatig alcohol gebruiken, die lijden aan ernstig leverfalen of extreem mager zijn, zouden dat altijd moeten doen. Zij bereiken sneller een toxische drempel.”

Frederik Nevens, professor hepatologie van het UZ Leuven Beeld chris sel

Frederik Nevens, professor hepatologie van het UZ Leuven: “Zelfs na een levertransplantatie blijft paracetamol een goede pijnstiller, maar die patiënten raden wij een maximale dosis aan van 2 tot 3 gram per dag. Bij aspirientjes riskeer je maagbloedingen.”

Hoe komt het dat er jaar na jaar meer incidenten zijn?

Frederik Nevens: “We zien een toename sinds paracetamol beschikbaar is in grote hoeveelheden, als witte producten. Een tiental jaar geleden was het te koop in pilletjes van 500 mg, tegenwoordig zijn tabletten van 1 gram gangbaar. Daarmee zit je dubbel zo snel boven de dosis. Maar er is nog een element. De laatste tijd zien we meer en meer druggebruikers die ook paracetamol ingenomen hebben. Het gaat om twintigers en dertigers die ketamine of cocaïne hebben gesnoven, en misschien pijn of koorts kregen. Maar met die combinatie krijg je een hogere kans op acuut leverfalen door massale levernecrose. Ze ontwikkelen dan geelzucht en beginnen suf te worden. Mensen geven niet altijd toe dat ze paracetamol hebben geslikt, maar de diagnose is makkelijk. Je ziet het in de urine. Dat wordt op spoed getest. Er is immers een antidotum dat erg efficiënt is, op voorwaarde dat men het vroegtijdig toedient. Zo kunnen we omstandigheden voorkomen waarbij, zonder dringende levertransplantatie, binnen enkele dagen de dood volgt.”

Patrick De Cock van het Belgisch Antigifcentrum Beeld RV

Maar er is ook veel accidenteel misbruik?

Patrick De Cock: “Dat klopt, zo kom je makkelijk aan overdosering als je regelmatig Dafalgan en Sinutab, een middel tegen verkoudheden, tegelijk gebruikt. In die tweede pil zit naast codeïne ook paracetamol. In België zijn meer dan 40 verschillende medicijnen beschikbaar waar paracetamol in zit, alleen of in combinatie met andere stoffen. Ruim de helft van de blootstellingen zit in therapeutische vergissingen, zij zorgen zelfs voor de grootste toename. Mensen grijpen makkelijker naar die combinatiegeneesmiddelen sinds er er een tekort was aan paracetamol in de corona-epidemie en de golf van infectieziekten na de lockdowns. Maar er is ook accidentele inname omdat mensen vergeten hoelang het geleden is dat ze een pil hebben genomen, in het donker de verkeerde slikken of omdat het pilletje in bejaardentehuizen bij een verkeerde patiënt belandt.”

Van de 2.544 blootstellingen in 2022 ging het 1.150 keer om kinderen. Hoe komt dat?

Patrick De Cock: “De dosering voor kinderen hangt af van hun lichaamsgewicht. Zij mogen maximaal 10 tot 15 mg per kg lichaamsgewicht krijgen, en dat tot 4 maal per dag. Bepaalde siropen waar paracetamol in zit, worden geleverd met een pipetje waarmee je de juiste dosis moet optrekken. Aan de ene kant van het pipetje staat het aantal millimeter, aan de andere kant het lichaamsgewicht. Nu gebeurt het regelmatig dat ouders die twee verwisselen en naar het gewicht kijken en ondertussen veel te veel siroop afmeten. Idealiter zou men die siropen een kruistabel moeten meegeven waarop men makkelijk kan aflezen hoeveel siroop men dient te gegeven afhankelijk van het gewicht. Op het doseerpipetje zie je beter alleen het aantal milliliter.”

Ook dieren worden slachtoffer van paracetamol, blijkt uit jullie jaarverslag.

Patrick De Cock: “Het gebeurt dat mensen denken: mijn kat heeft koorts, ik geef een paracetamolletje. Maar één tabletje is voor hen al dodelijk. We zijn vorig jaar 120 keer gebeld nadat een dier het had gekregen.”