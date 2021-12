Papa schaamt zich ervoor dat hij zich heeft laten bedotten

Jean-Paul Mulders onderzoekt alles wat u bij de hersenkwabben kan grijpen.

Mijn dochter van negen en ik hebben het over de raket die van grapjurken bij NASA de naam DART kreeg. Dat staat niet voor vogelpik, maar voor Double Asteroid Redirection Test. Het projectiel werd onlangs gelanceerd om een asteroïde die op aarde zou kunnen inslaan, van koers te doen veranderen. “Je weet wel”, zeg ik: “Ze willen voorkomen dat we aan ons einde komen zoals destijds de dinosauriërs.”

Ik dacht dat ze onder de indruk zou zijn, maar dochterlief kijkt sceptisch. Ze vraagt: “Hebben we dan geen dringender zorgen?”

Ik geef toe dat de kans nog altijd groter is dat we onszelf vernietigen. De mens is gevaarlijker voor de mens dan om het even welke asteroïde. We zijn een soort die zijn huis in de fik steekt, maar intussen wel op het dak klimt om een gesofisticeerde bliksemafleider te installeren.

Ondanks haar prille leeftijd loopt mijn dochter niet erg hoog op met de mensheid. Ze heeft het al opgemerkt: over welk dier je ook leest, van de mus tot de blobvis, in de lijst met natuurlijke vijanden staat de mens altijd op kop.

Gelukkig geloven zij en ik wel nog in Sinterklaas, die ons ter verstrooiing een gezelschapsspel en zoetigheden bracht. In Het journaal van zes uur zie ik dat Zwarte Piet ons alweer van die cadeautjes komt beroven. Zes december: de Vlaamse Energieleverancier heeft zijn dag om failliet te gaan goed uitgekozen.

Zoals wel vaker, heb ik op het verkeerde paard gewed en voor het foute gas gekozen. Ik ben bij De Vlaamse Energieleverancier aangesloten sinds die bij een groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen als voordeligste naar voren kwam. De naam klinkt betrouwbaar en bedrieglijk officieel. Terwijl het gewoon een ‘kleine speler’ blijkt te zijn in een woud van schimmige leveranciers die eigenlijk niets produceren maar wel op de fles kunnen gaan.

Samen met ons zijn zo’n 26.000 Oost-Vlamingen gefopt, en 44.000 gezinnen uit andere provincies. Dat is sneu voor de gedupeerden, maar een fait divers in de stroom van onrechtvaardigheden die je tegenwoordig ziet. Haast maandelijks komen grotere wantoestanden aan het licht dan Agusta, de dioxinecrisis of een van die andere akkefietjes die vroeger ‘schandaal’ werden genoemd.

Regeringen vielen daarover. Ministers stapten op. Nu blijft iedereen zitten of is niet bereikbaar voor commentaar. Af en toe doet een journalist een ver­twijfelde poging om iets aan de kaak te stellen, zoals het gesjoemel in centra voor contacttracing of de uitbuiting bij pakjesdiensten. HLN onderzoekt. De overheid huppelt erachteraan en doet hier en daar een verdwaasde inval.

Ik bereken dat het failliet van De Niet Meer Zo Vlaamse Energieleverancier mij honderden euro’s zal kosten. In de rij met schuldeisers komt de gedupeerde burger achteraan, ver achter nooddruftiger instellingen zoals de banken. Wij zijn onze voorschotten kwijt, die ze eerst nog in de gauwte hadden verdubbeld. Dat verzwijg ik allemaal voor mijn dochter. Papa schaamt zich ervoor dat hij zich heeft laten bedotten.

Buiten is het koud. Ik troost mij met de gedachte dat het in de halve wereld ­zomer is.

Wel voel ik een zacht verlangen naar oproer.