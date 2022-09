Ouder dan Stonehenge en zelfs Egyptische piramides: mysterieus prehistorisch bouwwerk ontdekt in Praag

De opgegraven kringgreppel heeft een diameter van 55 meter - even lang als de bekende Toren van Pisa hoog is - en heeft drie ingangen. Het bouwwerk dateert uit het neolithicum, de jonge of nieuwe steentijd. Mogelijk kwam een lokale gemeenschap van boeren samen in de cirkelvormige constructie, maar het ware doel ervan is onbekend.

Ook over de mensen die de kringgreppel bouwden, weten de onderzoekers nog niet veel. Wel is geweten dat ze te situeren zijn in de periode van de Stroked Pottery-cultuur, die bloeide tussen 4.900 en 4.400 voor Christus. Dat zegt Jaroslav Řídký, woordvoerder van het Instituut voor Archeologie van de Tsjechische Academie van Wetenschappen (IAP) en expert op het gebied van de Tsjechische kringgreppels, aan Live Science.

“De gracht - die het belangrijkste deel van de cirkel vormt - is ongeveer drie meter breed en twee meter diep”, zegt Miroslav Kraus van het Archeologisch Instituut van de Academie van Wetenschappen in Praag. “Ervoor lag een wal die was opgebouwd uit de uitgegraven aarde. In de gracht bevinden zich nog drie ringen met groeven waarin palissaden werden verankerd.”

Uniek

Tot nu toe zijn in Midden-Europa ongeveer 200 van dit soort cirkelvormige greppels ontdekt. De mensen uit die tijd bouwden ze met primitief gereedschap van hout, steen of dierlijke botten. Het doel van de bouwwerken is niet duidelijk. Het zou een ontmoetings- of marktplaats kunnen zijn geweest, maar ook een gebedshuis, waar rituelen werden uitgevoerd. Die laatste theorie lijkt het meest aangenomen.

Het unieke aan de ontdekking in Vinoř, een wijk in de Tsjechische hoofdstad, is dat het complex in bijzonder goede staat verkeert én drie ingangen telt, weet Klaus. Het is volgens hem zeldzaam dat “de hele cirkel is bewaard gebleven, niet alleen de gracht, maar ook de groeven voor de palissaden”.

Het bestaan van het bouwwerk in Vinoř kwam voor het eerst aan het licht in de jaren van vorige eeuw, toen bouwvakkers er gas- en waterleidingen aan het leggen waren. Tien jaar later werd het gedeeltelijk onderzocht. Later ontdekten wetenschappers onder meer dat er ten noordoosten van de cirkelvormige greppel een neolithische nederzetting was, die ongeveer 300 tot 400 jaar werd bewoond.

Pas nu hebben opgravingen bijna de hele structuur in Vinoř blootgelegd. Koolstofdatering moet nu de exacte ouderdom van het bouwwerk vastleggen en zou zo kunnen bepalen of het in verband kan worden gebracht met de ontdekte neolithische nederzetting in de buurt.