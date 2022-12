Opladers die ongebruikt in het stopcontact zitten, kost dat veel?

Naast het bed ligt een wit snoertje dat in een witte adapter verdwijnt, die in een wit stop­contact steekt. Een van de stopcontacten in de keuken is ook vrijwel permanent bezet door een oplader voor smartphones in nood. Alleen: die opladers liggen of hangen daar maar, terwijl ze hooguit een paar uur per dag of nacht echt aan het werk zijn.

We proberen met z’n allen er een beetje op te letten dat de energie­rekening niet nog verder omhoog giert. Dus al die opladers overal (we noemen de laptopop­lader die zo’n beetje in het stop­contact woont): lekt daar niet veel stroom weg? Heeft het zin de stekker eruit te trekken als je de oplader niet gebruikt?

Hogere tarieven

Ja, zegt Gerwin Hoogsteen, het heeft altijd zin. Hoogsteen doet onderzoek naar energie­systemen aan de Universiteit Twente. Een lader die niet aan het opladen is, verbruikt continu ongeveer 1 watt in het stop­contact. “De vuist­regel was ooit dat een apparaat dat 1 watt verbruikt, 2 euro op jaar­basis aan elektriciteit kost. Tegen de huidige tarieven zal dat nu zo’n 5 euro zijn.”

De ene oplader is de andere overigens niet, zegt Hoogsteen, dus zelfs met de hoge tarieven voor elektriciteit verwacht hij dat de meeste opladers 2 à 3 euro per jaar kosten als je ze in het stopcontact laat zitten. EU-wetgeving verbiedt opladers die meer dan 1 watt verbruiken. En ter vergelijking: een wasmachine verbruikt grofweg zo’n 2 kilowatt, dus tweeduizend keer meer dan die oplader. Een smart­phone opladen kost tussen de 5 en 10 watt.

Dat verbruik bij geen gebruik komt doordat de adapter wissel­stroom uit ons stopcontact omzet in gelijk­stroom, dat onze apparaten gebruiken. Een oplader gaat gewoon door met dat omzetten als hij wel aan het stopcontact zit maar niets laadt. Die energie gaat verloren als warmte.

Televisie op stand-by

Hoe zit het met het advies om televisies zo min mogelijk op stand-by te laten staan? En heeft het zin om de stekker er helemaal uit te trekken? “Veel apparaten kunnen niet meer echt uit met een knop”, zegt Hoogsteen. “De monitor van mijn computer waar ik nu naar zit te kijken gaat in stand-by­­modus als ik mijn computer uitzet. Een echte schakelaar zit alleen nog op oude televisies, bijvoorbeeld.”

Het kan nooit kwaad om de stekker er dan alsnog uit te trekken, maar ook voor de televisie geldt dat hij, mits hij niet al te oud is, onder EU-­wetgeving niet meer mag verbruiken dan een watt. Het is misschien allemaal niet zo veel vergeleken met apparaten die iets moeten verwarmen, zoals de water­koker. Maar bij elkaar bespaar je op jaar­basis zo een nieuwe oplader.