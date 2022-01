Op hol geslagen Space X-raket zit op ramkoers met de maan

Wat is er aan de hand?

De Falcon 9-raket van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX lanceerde in 2015 de weersatelliet Space Climate Observatory, maar de rakettrap had niet genoeg brandstof om naar de aarde terug te keren. Sindsdien volgt het ruimtetuig een “ietwat chaotische koers”, meldt meteoroloog Eric Berger op de technologiesite Ars Technica. Waar de koers heen gaat? De maan.

Wanneer vindt de botsing plaats?

Ruimtevaartkenners schatten dat het vier ton wegende stuk ruimteafval op weg is om zich binnen enkele weken op de maan te storten met een snelheid van ongeveer 2,58 kilometer per seconde. Astrofysicus Jonathan McDowell (Harvard University) verwacht dat de rakettrap op 4 maart de maan zal bereiken.

“Het is de eerste keer dat een groot stuk ruimteafval de maan ongepland zal raken”, schrijft Bill Gray, een data-analist die objecten in de buurt van de aarde volgt, in een blogpost. Hij benadrukt dat het nog niet duidelijk is waar op de maan de raket exact zal inslaan omdat zonlicht de baan van het object nog kan veranderen.

“Dit soort onvoorspelbare effecten zijn heel klein. Maar tussen nu en 4 maart zullen ze toenemen”, aldus Gray. Volgens hem is het belangrijk om de precieze locatie van de inslag te bepalen zodat satellieten in een baan rond de maan de krater kunnen terugvinden en fotograferen.

Kunnen we iets leren uit de botsing?

Ook Berger gelooft dat de botsing waardevolle gegevens kan opleveren. Volgens hem zou de impact het mogelijk maken om de grond te inspecteren die door de inslag van de raket naar de oppervlakte is gekomen. “We weten al wat er gebeurt als troep de aarde raakt”, aldus Berger, “daar valt niet veel van te leren.”

In 2009 stuurde het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA al eens een satelliet naar de maan om zo in het opvliegende stof te zoeken naar sporen van water. Het onbemande tuig stortte zich te pletter in krater Cabeus nabij de zuidelijke pool. Er ontstonden twee rookpluimen van materiaal, waarvan de eerste een van damp en fijn stof was en de tweede van zwaarder materiaal. Uit de resultaten bleek dat er wel degelijk water is op de maan. Bovendien waren er volgens de NASA aanwijzingen van andere intrigerende stoffen.