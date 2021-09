Op amper drie maanden tijd van slechtste naar beste vlinderjaar: hoe kan dat?

Waarom waren er dit voorjaar minder vlinders?

Het voorjaar 2021 was kil en nat en dat zorgde voor bijzonder lage aantallen vlinders. Volgens Natuurpunt was de toestand niet per se zorgwekkend omdat de hoogste vlinderaantallen altijd in de (na)zomer vliegen en is er niet noodzakelijk een verband is tussen de aantallen in het voorjaar en wat er daarna volgt.

Hoe verliep de zomer?

"Het weer in de zomer kwakkelde wel, maar op een goede manier voor vlinders, waarbij zon en regen elkaar heel regelmatig afwisselden en dat was gunstig voor zowel vlinders als rupsen", legt Marc Herremans van Natuurpunt uit. "Terwijl vlinders houden van warmte en zon, moeten rupsen het hebben van fors groeiende waardplanten. En aan plantengroei was er geen gebrek: water genoeg.”

In het begin van de zomer arriveerde bovendien een flinke golf atalanta's (trekvlinders) uit het zuiden. Die hebben flink gekweekt op de sappig groene grote brandnetels. Ondertussen zit het land vol vlinders waarbij vooral de aantallen atalanta's en dagpauwogen vele malen hoger liggen dan het langjarige gemiddelde.

De atalanta. Beeld kos

Waar zijn de meeste vlinders momenteel te zien?

Atalanta's (of admiraalvlinders) proberen momenteel opnieuw in Zuid-Europa te geraken om te overwinteren. Naast die grote aantallen die zich verzamelen bij nectarbars is er momenteel vooral op open plaatsen met ruim zicht ook een opvallende trek van atalanta's waar te nemen op voldoende warme, zonnige momenten.

Op veel van de telposten waar de vogeltrek opgevolgd wordt, noteert men ook doortrekkende vlinders. Op sommige plaatsen heeft men er de afgelopen twee weken enkele duizenden zien passeren. De grootste aantallen actieve doortrekkers zitten in het oosten van het land.

Wat met de andere vlinders?

Daarmee is volgens Natuurpunt niet het hele vlinderjaar 2021 gered. Momenteel zijn dus vooral de atalanta en dagpauwoog talrijk. "Van die laatste werden tot vorige week ook nog veel rupsen gemeld, dus als het weer wat mee wil, gaan die aantallen nog toenemen de komende twee weken. Maar dat wil niet zeggen dat alle vlinders een superjaar achter de rug hebben. Van de gewone soorten hadden bijvoorveeld het landkaartje, de kleine vos, het boomblauwtje en het groot koolwitje een barslecht jaar met hele lage aantallen", aldus Herremans.