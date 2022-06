Oostende bevond zich ooit op een schiereiland: door dat te bestuderen, willen archeologen onze kust beschermen

Uit de geschiedenis vallen vaak lessen te trekken voor de toekomst. Onderzoekers passen dat adagio nu toe aan zee: door bloot te leggen hoe het kustlandschap rond Oostende de laatste 5.000 jaar evolueerde, hopen ze de beste beschermingsmaatregelen uit te werken.

Archeologen die toekomstadvies formuleren: het is logischer dan het klinkt. Dat tonen de plannen van VUB-onderzoekers Soetkin Vervust, Pieterjan Deckers en Zoë Vanbiervliet. Met archeologische methodes zoals natuurkundige analyses, boringen en staalnames van de bodem die ze dateren, willen ze uitpluizen hoe ‘Testerep’ de voorbije eeuwen is geëvolueerd.

Testerep was een schiereiland dat zich ooit uitstrekte van Westende tot Oostende. Zo’n duizend jaar geleden was het nog van het vasteland gescheiden door een brede getijdegeul. Nu is er geen spoor meer van te bekennen, behalve in de namen van enkele scholen en hotels in Oostende. Die heten soms ‘Ter Strepe’, een verbastering van Testerep. Zo verwijst het huidige Oostende soms nog naar het oudste Oostende, in 1266 gesticht op het oostelijke uiteinde van Testerep.

Maar voor archeologen zijn er wel nog tastbare sporen te ontdekken van dat schiereiland, de bijbehorende kustlijn en hoe die evolueerde. Samen met collega’s van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) vissen ze nu uit wat er onder de grond nog overblijft van Testerep, zowel op het strand als in zee.

GAME-ONTWERPERS

Op basis van die vondsten zullen waterbouwkundig ingenieurs van de KU Leuven met mathematische modellen de factoren onderzoeken die hebben geleid tot het ontstaan en de verdwijning van Testerep. Daarna vertalen game-ontwerpers van de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) die modellen naar interactieve 3D-simulaties van de landschaps­evolutie.

Vervust: “We willen onder meer te weten komen hoe ver Testerep zich ooit uitstrekte in zee, hoe de positie van de kustlijn en de grote getijdegeulen geëvolueerd is, en wat voor impact de afsluiting van die geulen door de mens heeft gehad op de erosie- en sedimentatieprocessen aan de kust.”

Het team kiest daarbij voor de periode van de voorbije 5.000 jaar omdat in die tijdspanne de snelheid waarmee de zeespiegel steeg op de laatste eeuw na min of meer constant bleef, maar onze kustlijn tegelijkertijd veranderde van een natuurlijk landschap in een gebied met een grote menselijke impact.

De bevindingen moeten het mogelijk maken om toekomstbestendige beschermingsmaatregelen voor de kust te formuleren. Vervust: “Als we bijvoorbeeld weten waar de erosie in die periode het sterkst is geweest en waarom, dan weten we dat daar speciale aandacht naartoe moet gaan of dat de oorzaken van die erosie aangepakt moeten ­worden.” (BDB)