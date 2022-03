Oorlog in Oekraïne betekent einde van gezamenlijke Marsmissie van Rusland en Europa: welke gevolgen heeft dit voor de ruimtevaart?

Een van de weinige samenwerkingen die nog bestaan tussen Rusland en het Westen, de ruimtevaart, staat zwaar onder druk door de oorlog in Oekraïne. Een gezamenlijke Marsmissie van later dit jaar gaat niet door. Wetenschapsredacteur George van Hal: ‘Je ziet weer blokken ontstaan die in een prestigestrijd belanden.’

Trekt de Europese ruimtevaartorganisatie Esa uit principe de stekker uit de gezamenlijke marsmissie ‘ExoMars’, of is die door de sancties onmogelijk gemaakt?

‘Dat laatste. Hoewel de Esa de invasie van Oekraïne veroordeelt, is het staken van deze samenwerking voor zover bekend geen principiële keuze. De westerse sancties maakten samenwerken al moeilijk, en in reactie erop heeft Rusland zijn personeel teruggetrokken uit de Europese ruimtebasis in Frans-Guyana, een Zuid-Amerikaans gebied dat in handen is van Frankrijk.’

Rusland zou het transport naar Mars verzorgen. Kan de Esa zijn Marsrover niet zelf lanceren?

‘Als Europa alleen de raket hoefde te vervangen, had dat op korte termijn kunnen lukken. Het voornaamste probleem is dat Rusland ook het landingsplatform zou leveren dat het karretje op Mars moet opvangen. Dat is een cruciaal onderdeel van de missie dat moeilijk te vervangen is.

‘Lanceringen vinden alleen plaats als Mars en de aarde dicht genoeg bij elkaar staan. Na dit jaar is de eerstvolgende kans in 2024. Dat is heel snel, als je zo’n landingsplatform helemaal opnieuw moet bouwen. De eerstvolgende mogelijkheid dáárna is in 2026. Dan kun je je gaan afvragen of het nog wel zin heeft om de rover te lanceren, omdat er tegen die tijd alweer nieuwe Marsmissies gepland staan.’

De ruimte was een van de laatste gebieden waarop Rusland en het Westen nog samenwerkten, bijvoorbeeld in het internationale ruimtestation ISS. Hoe is het met deze samenwerking gesteld?

‘Nasa en Esa benadrukken telkens dat de samenwerking in het ISS niet in gevaar komt. Maar Dmitry Rogozin, de baas van de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos, zet het ene na het andere bizarre bericht op Twitter. Hij scheldt Amerikaanse astronauten uit en heeft gedreigd dat het ISS op Europa of de VS kan vallen als die hun sancties niet terugdraaien.

‘Het is belangrijk om je te realiseren dat zijn benoeming politiek is: hij is de ex-vicepremier van Rusland en hield zich bezig met defensie. Het is een man uit de kring van Poetin, niet iemand die zich vanuit de ruimtevaart omhoog heeft gewerkt. Het is de vraag in hoeverre hij de houding van de Russische ruimteorganisatie vertolkt.’

Waarom is het vasthouden aan de samenwerking met Rusland voor de Nasa en Esa zo belangrijk?

‘De Nasa heeft voor de ellende in Oekraïne begon gezegd de samenwerking te willen verlengen tot in elk geval 2030. Daarna wordt het ISS misschien vervangen door commerciële ruimtestations. Het Westen zal willen voorkomen dat er een tijd lang geen astronauten in de ruimte zijn, want dan valt er een gat in kennis en expertise. Er zit bovendien een politiek aspect aan het ISS: daardoor bestaat er nog enige vorm van verbinding tussen landen die zo met elkaar in conflict zijn.’

Wat zou er gebeuren als Rusland zich morgen terugtrekt uit het ISS-project?

‘In het slechtste geval geven ze geen gas meer met de Russische ruimteschepen die aan het ISS zijn gekoppeld. Het ISS heeft regelmatig een zetje nodig, anders valt het naar beneden; ook op 400 kilometer hoogte is nog een dunne atmosfeer die het ruimtestation vertraagt.

‘Misschien kunnen de westerse partners het ISS in de lucht houden met andere schepen, bijvoorbeeld van defensiebedrijf Northrop Grumman. Een heel nieuw ruimtestation bouwen om het ISS te vervangen duurt járen.

‘En 30 maart zou de Amerikaanse astronaut Mark Vande Hei met een Russisch ruimteschip naar de aarde worden gebracht. Er rezen twijfels of de Russen hem misschien zouden achterlaten, maar inmiddels heeft Roscosmos in een statement gezegd dat ze hem heus zullen meenemen. Doen ze dat niet, dan zit Vande Hei daar overigens niet de rest van zijn leven vast. De Amerikanen zullen flink moeten puzzelen, maar ze kunnen zelf vervoer regelen.’

Wat als Rusland en het Westen elkaar in de ruimte weer gaan beconcurreren?

‘De Russen kozen er voor de oorlog in Oekraïne al voor om bij maanmissies niet meer samen te werken met het Westen, maar met China, dat een eigen ruimteprogramma heeft. Je ziet weer blokken ontstaan die in een prestigestrijd zullen belanden. Zo willen beide blokken weer mensen op de maan zetten.

‘Ruimtevaart heeft ook een militaire component. Er zweven militaire satellieten en ruimtetechnologie wordt bijvoorbeeld toegepast voor kruisraketten die zeer lange afstanden kunnen afleggen en daarbij een stukje door de ruimte gaan. Daarom willen de VS ook niet met China samenwerken, ze willen niet dat militaire technologie lekt.

‘Vorig jaar heeft Rusland een wapentest gedaan waarbij het een eigen satelliet kapotschoot. Die test werd internationaal veroordeeld, want zo ontstaat nieuw ruimtepuin dat andere satellieten kan verwoesten. De ruimte kan steeds meer een krijgsgebied worden. Niet voor niets hebben de Amerikanen twee jaar geleden de Space Force ingericht, een ruimtetak van het leger.’