Ook Moderna heeft plannen tegen 2030: helpen mRNA-vaccins straks kanker bestrijden?

Na BioNTech kondigt nu ook farmabedrijf Moderna aan tegen 2030 met een vaccin te komen tegen kanker. Hoe realistisch zijn die beloftes? ‘Het blijft een pak complexer dan een virusvaccin ontwikkelen.’

Hoe werkt het?

Kunnen mRNA-vaccins, waarmee miljoenen mensen gevaccineerd werden tegen het coronavirus, tegen het einde van dit decennium ook kanker helpen bestrijden? Dat beweren farmabedrijven Moderna en BioNTech alvast. Enkele recente doorbraken verklaren dat optimisme.

In december produceerde Moderna bijvoorbeeld hoopgevende resultaten van een studie bij 157 patiënten met melanoom, een vorm van huidkanker. Een derde van hen kreeg immuuntherapie, twee derde kreeg immuuntherapie en het experimenteel melanoomvaccin van Moderna. Wat bleek? De proefpersonen die beide behandelingen ondergingen, hadden 44 procent minder kans om in de daaropvolgende drie jaar tumoren te ontwikkelen of te overlijden.

Het blijkt dus dat de mRNA-technologie het lichaam kan trainen om op kankercellen te reageren, net zoals dat al het geval bleek bij cellen van het coronavirus. Bij de coronavaccins instrueert de mRNA-technologie het lichaam om de typerende stekeleiwitten te bouwen. Daar maakt het lichaam vervolgens antistoffen tegen, waardoor het immuunsysteem getraind wordt om diezelfde antilichamen aan te maken als je geïnfecteerd wordt met het virus.

Bij het huidkankervaccin bevat het mRNA-vaccin instructies om eiwitten uit de tumor na te maken. Zo leert het het immuunsysteem de tumor aan te vallen.

Krijgen we straks dan allemaal een kankerprikje?

Zowel Moderna als BioNTech zijn ervan overtuigd dat tegen 2030 het mRNA-vaccin ook voor andere types kanker gebruikt zal worden. “Die kans is er zeker”, zegt professor Damya Laoui, die aan de VUB onderzoek doet naar een vaccin tegen kankerherval en uitzaaiingen.

Het gaat voor alle duidelijkheid niet om vaccins die preventief toegediend kunnen worden aan gezonde mensen, maar om ‘therapeutische vaccins’ die pas nut hebben eens de tumor ontdekt is. Voor dit type vaccin wordt een stukje van de tumor geanalyseerd, om te zien welke eiwitten erin voorkomen die niet in andere menselijke cellen terug te vinden zijn. Op basis daarvan kan een vaccin ontworpen worden dat het lichaam leert om die specifieke tumorcellen aan te vallen zonder gezonde cellen te beschadigen.

Hoewel zo'n gepersonaliseerd vaccin medisch gezien veel potentieel heeft, is het nog de vraag of dat ook betaalbaar wordt. “De kostprijs is inderdaad een mogelijk obstakel”, zegt professor immunologie Jo Van Ginderachter (VUB). “Het zou interessant zijn als farmabedrijven de technologie beschikbaar zouden stellen waarmee onderzoekers zelf tumoren kunnen analyseren en gepersonaliseerde vaccins maken, maar zover staan we vandaag nog niet.”

Hoewel het meeste onderzoek vandaag gebeurt naar dit type gepersonaliseerde vaccins, gaan wetenschappers ook op zoek naar mutaties die bij verschillende types tumoren terug te vinden zijn. Zo zou in de toekomst een vaccin ingezet kunnen worden dat voor meerdere soorten kanker effect heeft. Op een vaccin dat - zoals bij virussen - preventief kan ingezet worden, moeten we volgens Laoui nog wel even wachten. “Daarvoor moet je al heel goed kunnen voorspellen welke mutaties een patiënt zal hebben. Dat kunnen we nog niet, ook omdat kankercellen zoveel verschillen.”

Kan het bij elk type kanker ingezet worden?

Het voordeel van mRNA-vaccins is dat ze vrij snel en eenvoudig aangepast kunnen worden. Zoals de coronavaccins al aangepast werden aan de verschillende virusvarianten, zouden de kankervaccins aangepast kunnen worden aan de specifieke tumoren. Maar dat betekent niet dat ze bij elke soort kanker even werkzaam zullen zijn.

“Het is makkelijker om het toe te passen bij tumoren die erg verschillen van andere menselijke cellen, omdat het immuunsysteem die makkelijker zal herkennen", zegt Bart Neyns, diensthoofd Medische Oncologie aan het UZ Brussel. Dat is bijvoorbeeld bij longkanker of huidkanker het geval. “Als de kankercellen te veel lijken op menselijke cellen, heb je onvoldoende basis om het immuunsysteem te trainen.”

Daarnaast zal het volgens Laoui afhangen van hoe hoog de nood is aan een dergelijk, gepersonaliseerd mRNA-vaccin. “Als er voor bepaalde types kanker al andere therapieën bestaan die een grote slaagkans hebben, dan zal daarvoor wellicht minder snel een mRNA-vaccin op de markt komen.”

Komt dit nu allemaal door corona?

Hoewel mRNA-vaccins nu vooral gelinkt worden aan de coronapandemie, doen farmabedrijven en onderzoekers er al twintig jaar onderzoek naar. En dan vooral met het oog op kankerbestrijding. In 2007 al verscheen een eerste studie in het vakblad Gene Therapy over een mRNA-vaccin tegen kanker. Dat diezelfde technologie potentieel effectief bleek om het immuunsysteem tegen het coronavirus te beschermen, gaf het onderzoek naar mRNA-vaccins niettemin een geweldige boost. Naast BioNTech en Moderna zijn nu ook andere bedrijven als Merck en Genentech en vele universiteiten naarstig op zoek naar een mRNA-vaccin om kanker te bestrijden.

Dat het onderzoek naar een kankervaccin langer aansleept dan bij het coronavaccin, hoeft echter niet te verbazen. “Een viruscel is voor het immuunsysteem veel makkelijker te herkennen omdat die van buitenaf komt”, zegt Laoui. “Dat is anders bij kankercellen, die afkomstig van het lichaam zelf zijn. Daarom blijft een kankervaccin ontwikkelen een pak complexer.”