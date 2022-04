Oog voor detail

De Nederlandse fotograaf Marco Jongsma (35) verovert de wereld met zijn fascinerende insectenfoto’s. Zijn doel? De zespotige vrienden, die zo belangrijk zijn voor onze natuur, voor het voetlicht brengen.

Ze mogen dan wel morsdood zijn, met hun gigantische facetogen kijken ze je toch maar doordringend aan. Op Marco Jongsma’s haarscherpe macrofoto’s – zelf heeft hij het graag over insectenportretten – lijken bijen, mieren en vliegen wezens van een andere planeet. Logisch dus dat zijn werk niet onopgemerkt blijft. Eind vorig jaar won hij in de categorie Extreme Close-up van de insectenfotowedstrijd Buglife Bug Photography Awards en wanneer ik hem via Zoom contacteer, heeft hij net te horen gekregen dat hij ook een Oostenrijkse fotoprijs op zijn conto mag schrijven. En dat terwijl het eigenlijk een uit de hand gelopen hobby is – hij verdient de kost als laborant.

Waar zijn liefde voor alles met zes poten vandaan komt, weet hij zelf niet. “Als kind kende ik wel enkele jongens die spinnen en zo verzamelden, maar zelf deed ik dat niet. Pas toen ik vier jaar geleden besloot om een vlinder onder de microscoop te leggen, ontdekte ik wat voor fascinerende dieren het zijn.” Het moet gezegd: de minuscule beestjes lijken stukken aantrekkelijker op zijn foto’s dan in het echt. “Daar is het me inderdaad om te doen”, vertelt hij. “Insecten worden schaarser omdat er steeds minder plaats voor ze is. Met mijn werk wil ik een ander, mooier beeld neerzetten.”

Roofvlieg. Beeld Marco Jongsma

Hoornaar. Beeld Marco Jongsma

Krabspin. Beeld Marco Jongsma

Jongsma’s techniek is behoorlijk ingewikkeld, maar het komt erop neer dat hij gebruik maakt van een microscoopobjectief dat met zijn camera verbonden is via een zogenaamde macrobalg. Die laat hem toe het insect stapsgewijs te scannen. “Ik neem zo’n 80 tot 100 verschillende foto’s, die ik vervolgens met software samenvoeg tot één beeld. Zo kan ik bepalen welk deel ik scherp wil krijgen. Meestal zijn dat de ogen, dan krijg je echt een beeld dat er uitspringt.”

Kameleon

Over zijn favoriete insect hoeft hij niet lang na te denken. “Mieren, zonder enige twijfel. Thuis heb ik ooit een kolonie gehad en ze zijn ongelooflijk fascinerend. Als de wereld zo in elkaar zat, zouden we er allemaal beter van worden, want ze werken echt perfect samen.”

Tot slot: slaat hij een vlieg die door zijn woonkamer zoemt nog dood nu hij weet wat voor prachtig dier het eigenlijk is? Hij moet er hartelijk om lachen. “Ik mep die zeker niet dood, ik open gewoon de deur zodat ie naar buiten kan. Maar ik moet toegeven dat ik ook een kameleon bezit… en die is echt gek op insecten.”

Veenmol. Beeld Marco Jongsma

Mier. Beeld Marco Jongsma