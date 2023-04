Onverklaarbare opwarming van de oceanen, in combinatie met El Niño, alarmeert wetenschappers

De mondiale temperatuur van het zeeoppervlak bereikte deze maand een recordhoogte. Een maand eerder lagen de temperaturen aan het zeeoppervlak voor de oostkust van Noord-Amerika liefst 13,8 graden Celsius hoger dan het gemiddelde van 1981-2011.

Nooit eerder warmden de oceanen zo snel en zo veel op. Hoe dit komt, is niet helemaal duidelijk. Maar wetenschappers vrezen wel voor de gevolgen.

Extremer weer

“Het is nog niet duidelijk waarom zo’n snelle en enorme verandering plaatsvindt”, zegt hoofdauteur van de studie Karina Von Schuckmann, oceanograaf bij Mercator Ocean International, aan de BBC. “Ik kan niet zeggen of dit klimaatverandering is, natuurlijke variabiliteit, of een combinatie van beide. Maar we zien de verandering wel.”

Warmere oceanen kunnen een ernstige impact hebben. Ze kunnen het zeeleven doen afsterven, leiden tot extremer weer en doen de zeespiegel stijgen. Daarnaast kunnen ze moeilijker broeikasgassen absorberen, wat de klimaatverandering nog verergert.

Meteorologen verwachten bovendien dat er in de komende maanden een sterke El Niño op komst is, een weersysteem dat de oceanen opwarmt. In combinatie met de resultaten van de nieuwe studie, zou dit de globale temperatuur naar een verontrustend nieuw niveau kunnen drijven, vrezen de onderzoekers.