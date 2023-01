Ontslaggolf tech zet door: ook Spotify schrapt banen, alleen Applewerknemers lijken (nog) veilig

Het regent de laatste weken ontslagen bij techbedrijven. Na koortsachtig investeren en een haast manische uitbreiding van het personeelsbestand, gaat overal het mes in de arbeidsplaatsen. De aandelen van Spotify zakten vorig jaar al met 66 procent toen beleggers zich begonnen af te vragen wanneer ze resultaat gingen zien van alle investeringen. Aan het begin van 2019 stak het bedrijf meer dan een miljard dollar in podcasts. Deze investeringen stellen nu het geduld van de aandeelhouders op de proef, schrijft Bloomberg. Spotify zei in juni nog dat de podcasttak binnen één tot twee jaar zwarte cijfers zal schrijven.

Van de Big Five (Alphabet, Amazon, Apple, Meta en Microsoft) is Apple de enige die nog geen grootschalig ontslag heeft aangekondigd. Dat is geen toeval: het aantal werknemers is bij Apple de afgelopen drie jaar ‘slechts’ met 20 procent toegenomen tot 164.000. Hiervan werkt 40 procent in de Apple Stores.

Geen gratis lunch bij Apple

In ongeveer dezelfde periode is het aantal mensen bij Amazon verdubbeld, steeg het personeelsbestand bij Microsoft met 53 procent, bij Alphabet met 57 procent en bij Meta was dit zelfs 97 procent, becijfert The Wall Street Journal. Ook is Apple wat zuiniger met cadeautjes voor werknemers, zoals gratis lunches.

De laatste grote ontslagronde bij Apple dateert van 1997, toen Steve Jobs werd teruggekocht en het bedrijf vervolgens meer dan 4.000 mensen ontsloeg om kosten te besparen.

Tot nu toe lijkt Apple de dans ook te ontspringen door een iets ander businessmodel: de klappen bij de rest van de Big Five vallen in de digitale advertentiemarkt, e-commerce en PC’s. De melkkoe van Apple, de iPhone, verkoopt nog steeds goed. Toch verwacht men bij Apple ook minder goede resultaten. Apple zal vermoedelijk banen schrappen, maar dat mogelijk stilletjes doen door vertrekkend personeel niet te vervangen.