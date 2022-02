Ontdekker van aidsvirus Luc Montagnier (89) overleden

De Franse viroloog ontdekte in 1983 dat het Human Immunodeficiency Virus (hiv) de oorzaak is van aids. Kort daarna isoleerde een onderzoeksgroep onder zijn leiding het retrovirus dat de belangrijkste veroorzaker was van de aidsepidemie in West-Afrika, hiv-2. Deze ontdekking leidde rechtstreeks tot de ontwikkeling van een test voor het opsporen van de aanwezigheid van hiv in het bloed.

Of Montagnier daadwerkelijk als eerste hiv had ontdekt, was een tijd omstreden. Ook de Amerikaanse onderzoeker Robert Gallo claimde dat hij het virus had opgespoord. Maar uiteindelijk kreeg de Fransman samen met zijn team de erkenning van de wetenschappelijke wereld. In 1994 werd hij voor de baanbrekende ontdekking onderscheiden met de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de geneeskunde. In 2008 kreeg hij de Nobelprijs voor Geneeskunde.

De viroloog werkte jarenlang bij het beroemde Pasteur Instituut in Parijs. Maar de voorbije jaren kwam hij door bizarre standpunten steeds meer buitenspel te staan. Zo verklaarde hij dat het coronavirus in een Chinees laboratorium zou zijn gemaakt, mogelijk als gevolg van een poging om een vaccin tegen hiv te maken. Hij sprak zich ook uit tegen massavaccinatie, omdat die volgens hem zelfs verantwoordelijk is voor mutaties en ergere ziekteverschijnselen.