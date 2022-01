► Onderzeese vulkaanuitbarsting bij Tonga veroorzaakt enorme aswolk en tsunami

Bekijk hier beelden van de uitbarsting:

De eruptie van de vulkaan leidde tot een vloedgolf van ruim een meter hoog die wegen en huizen in Tonga overspoelde en tot in Hawaii werd gemeten. Kustbewoners moesten zich haastig in veiligheid brengen, onder wie ook koning Tupou VI, die door leger en politie uit zijn paleis werd geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen doden of gewonden gevallen. Over materiële schade is weinig bekend.

De autoriteiten van Tonga gaven direct een tsunamiwaarschuwing af voor alle eilanden van de archipel, net als de overheden van de naburige eilandstaten Fiji en Samoa. Ook voor Hawaii en de Amerikaanse Westkust, duizenden kilometers verderop, werden waarschuwingen afgegeven. Die alerts werden later weer ingetrokken, al waren er in Hawaii wel meldingen van vloedgolven. Japan en Nieuw-Zeeland stelden verhoogde waakzaamheid in.

BREAKING: Satellite image captures Tonga's Hunga volcano erupting



(Source: @US_Stormwatch) pic.twitter.com/VolrJs7Gfi — The Spectator Index (@spectatorindex) 15 januari 2022

De meeste inwoners van Tonga kwamen met de schrik vrij. “Het was gigantisch. Ons huis begon te schudden. Enkele minuten laten werd het huis gevuld met water. Bij de buren was een muur ingestort”, zei een ooggetuige tegen persbureau AFP. “Je hoorde overal mensen schreeuwen. Iedereen wilde naar hoger gelegen gebieden.”

De uitbarsting, die vrijdag al begon, veroorzaakte enorme wolken van gas, as en puin. Op Japanse satellietbeelden was een paddenstoelwolk van kilometers doorsnee te zien die zich tot 20 kilometer hoog verhief boven de blauwe wateren van de Stille Oceaan. Het donderende geluid van de uitbarsting, die volgens bewoners van Tonga klonk als ontploffende bommen, was op 800 kilometer afstand in Fiji te horen.

De onderzeese vulkaan Hunga Tonga Hunga Ha’apai ligt op circa 64 kilometer ten noorden van Nuku’alofa, de hoofdstad van Tonga. Eind 2014, begin 2015 barstte hij ook al eens uit, wat het internationaal vliegverkeer dagenlang hinderde. Bij die uitbarsting ontstond een nieuw eilandje.

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe — Jese Tuisinu (@JTuisinu) 15 januari 2022