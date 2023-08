Oeps, foutje: NASA stuurt per ongeluk verkeerd commando naar Voyager 2 en verliest tijdelijk contact met ruimtesonde

Voyager 2 zweeft al sinds 1977 met zijn broer Voyager 1 door de ruimte. Op 21 juli bevond het tuig zich op ongeveer 19,9 miljard kilometer van de aarde, waar het nog steeds aan een duizelingwekkende snelheid van 55.346 km/u voortzoefde, toen een medewerker bij de NASA plots een fout commando in zijn computer intypte. Daardoor werd de antenne die normaal gezien continu naar de aarde is gericht, met 2 graden gedraaid. Dat afwijkende manoeuvre zorgde er prompt voor dat het contact met de aarde verbroken raakte waardoor er geen data meer gestuurd of ontvangen konden worden.

Dagenlang werd het gebied rond de Voyager 2 continu met het juiste commando bestookt in de hoop dat de sonde de correctie zou oppikken, maar voorlopig is dat nog niet gebeurd. Wel bevestigde de NASA gisteren dat er bij toeval “een teken van leven” is opgevangen bij een reguliere scan van de ruimte via het Deep Space Network, het netwerk van gigantische radio-antennes die verspreid over de aarde staan opgesteld. Door de grote afstand van de ruimtesonde was dat signaal meer dan 18 uur onderweg.

You might have heard... Voyager 2 is taking a break from sending data until October. In the meantime, I'm out here, almost 15 billion miles (24 billion km) from Earth and doing fine! - V1



More info from our team: https://t.co/S3BFRo9Va9 — NASA Voyager (@NASAVoyager) 28 juli 2023

De NASA heeft het over “bemoedigend nieuws” dat de Voyager 2 dus nog altijd uitzendt en zegt dat hij “in goede gezondheid” verkeert. Om het volledige contact te herstellen, is het echter allicht nog enkele maanden wachten. De Voyager 2 is zo ingesteld dat hij meerdere keren per jaar automatisch zijn systemen opnieuw opstart, waarbij ook de antenne opnieuw richting aarde zal komen te staan. De volgende keer dat dat gebeurt, is op 15 oktober.

Volgens de NASA “zullen we in tussentijd de correctie blijven sturen”, maar het agentschap twijfelt zelf of dat helpt. Allicht is de automatische reset de enige oplossing. Of hoe het aloude IT-adagium ‘Have you tried turning it off and on again?’ nog altijd zijn waarde heeft.

Voyager 1 en 2 werden in 1977 gelanceerd om het buitenste deel van ons zonnestelsel te kunnen bestuderen. Het zijn de enige twee ruimtetuigen ooit die buiten het zonnestelsel opereren en actief zijn in de zogenaamde interstellaire ruimte. De Voyager 1 passeerde de grens in 2012, de Voyager 2 in 2018. Met een afstand van 24 miljard kilometer van de aarde is de Voyager 1 ook het verst afgelegen nog werkend ruimtetuig dat ooit door de mensheid is gelanceerd. De Voyager 2 is op zijn beurt de enige ruimtesonde ooit die voorbij de planeten Neptunus en Uranus is gevlogen. Beide tuigen dragen een gouden plaat mee met daarop geluiden, beelden en boodschappen van de aarde, bedoeld om getuigenissen over de aarde te kunnen overbrengen aan eventueel buitenaards leven.