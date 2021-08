Nu ook officieel: we beleven de natste Belgische zomer sinds begin van de metingen

“In de pluviometer van Ukkel is dinsdagavond al 365,5 mm neerslag gemeten sinds 1 juni”, legt weerman David Dehenauw uit. “Het huidige record dateerde van de zomer van 1992, toen viel er 364,8 mm neerslag.”

Daarmee kunnen we dus nu al zeggen dat dit officieel de natste zomer sinds 1833 is. De gemiddelde temperatuur van de zomermaanden zal volgens Frank Deboosere rond de 17, 8 graden liggen: “Dat lijkt fris, maar dat is onjuist. De zomer van 2021 zit qua temperatuur bijna perfect op het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar”, klinkt het.

Opvallend is wel dat, anders dan de hoeveelheid neerslag, het aantal neerslagdagen op dit moment nog niet uitzonderlijk is. Op de regendagen viel er dus opvallend meer regen dan anders in de zomer. Dat was onder meer het geval tijdens de waterbom waarmee het oosten van het land midden juli te maken kreeg.

Weerman Frank Deboosere had eerder op de dag laten weten dat hij, twee weken voor het einde van de weerkundige zomer, al eens in de statistieken was gedoken om uit te zoeken hoe ‘speciaal’ de zomer van 2021 eigenlijk is. Redelijk nat, dat was al wel duidelijk. “Gemiddeld valt er ‘s zomers in Ukkel 225 mm neerslag”, legde Deboosere uit. “Dit jaar zitten we al aan 361 mm regen. Het absolute record van natste zomer zal dus zeker gebroken worden.” En zo geschiedde.

Zonneschijn

De gemiddelde temperatuur van de zomermaanden zal volgens Deboosere overigens zo rond de 17, 8 graden liggen. “Dat lijkt fris, maar dat is onjuist. De zomer van 2021 zit qua temperatuur bijna perfect op het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar”, klinkt het. Bovendien hebben we deze zomer geen hittegolf gehad: “Meer zelfs, we hebben dit jaar in Ukkel nog geen enkele tropische dag (maximumtemperatuur van meer dan 30 graden) gehad. De voorlopig warmste dag was 18 juni 2021 met 29,5°C.”

Ook de zon heeft de afgelopen twee maanden niet al te veel geschenen: “Ik schat dat we in vergelijking met een gemiddelde zomer een kleine honderd uur minder zonneschijn zullen hebben. Maar dat is zeker geen record’, liet Deboosere nog optekenen. “In Ukkel houden we de zonneschijnduur bij sinds 1887. En er zijn zeker twintig weerkundige zomers die nog somberder waren dan de zomer van 2021.”